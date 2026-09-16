DALIBOR MARKOVIĆ PALMA: Sve ispod maksimalne kazne za albanske zločine na KiM je - nagrada

PRVOSTEPENE presude četvorici bivših komandanata takozvane OVK Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Redžepu Seljimiju i Jakupu Krasnićiju su minorne u odnosu na zlodela koje se albanski teroristi vršili na Kosovu i Metohiji, od kidnapovanja i ubijanja ljudi, civila, žena i dece do vađenja organa u “Žutoj kući” u Albaniji.

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Ovo je izjavio potpredsednik Jedinstvene Srbije Dalibor Marković Palma i poručio:

- Imajući u vidu da sudije dolaze iz država koje su stvorile takozvano nezavisno Kosovo, protivno međunarodnom pravu i pravdi, ništa drugo nije se moglo ni očekivati. Ovde se radi o prvostepenoj presudi, koja je bila slična i u slučaju hrvatskih generala Ante Gotovine i Mladena Markača koji su prvostepeno bili osuđeni na 24, odnosno na 18 godina zatvora, a u drugostepenom postupku oslobođeni optužbe. Postoji objektivna sumnja da se i u slučaju četvorice komandanata takozvane OVK nešto slično desi, jer i odbrana i tuilaštvo imaju pravo žalbe. Za njihove zločine na Kosovu i Metohiji sve ispod maksimalne kazne je nagrada.