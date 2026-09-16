SVE MASKE PALE: Dinko Gruhonjić javno stao uz Iliju Srdanovića, evo šta ih povezuje
NOVA podrška stigla je za nosioca takozvane blokaderske liste Iliju Srdanovića.
Naime, javnu podršku pružio mu je Dinko Gruhonjić poznat po svojim ekstremnim i kontroverznim stavovima u javnosti.
Nakon podrške iz Crne Gore novi vetar u leđa za prve ljude blokaderske liste stiže od opozicionih ideologa koji godinama rade protiv državnih interesa Srbije.
Kada se vidi ko sve pruža podršku nosiocu liste sve maske padaju i postake sasvim jasno kakva se politika spremala za građane Srbije.
Nosilac tzv. Studentske liste Ilija Srdanović je najbliži saradnik Dinka Gruhonjića. Dinko Gruginjić je otkrio osnivanje mreže "Slobodan univerzitet" još 2025.godine i poručio da ne treba od studenata očekivati da promene društvo.
-Mi ne možemo očekivatio da studenti promene ovo društvo sami. Mi moramo da radimo ono što je na nama, a videćemo u narednim danima šta će sve profesori Novosadskog univerziteta da preduzmu. Mi smo napravili jednu mrežu koja se zove "slobodan univerzitet" i videli smo da je entuzijazam ogroman - rekao je tada Gruhonjić.
(24sedam)
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