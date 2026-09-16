MINISTAR spoljnih poslova Rusije, Sergej Lavrov, rekao je na Međunarodnom omladinskom festivalu u Jekaterinburgu da Evropska unija primenjuje princip "ili-ili" kad je u pitanju Srbija.

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- Predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću otvoreno postavljaju dva uslova za napredak na evropskom putu – da Srbija prizna nezavisnost tzv. Kosova i uvede sankcije Rusiji - izjavio je šef ruske diplomatije.

Govoreći o potencijalnom članstvu Jermenije u EU, podsetio je da u tom redu već godinama stoje Turska i Srbija.

- Pomenuli ste predsednika Vučića, ja sa njim često razgovaram, imamo dobre odnose. Njemu direktno javno govore: 'Da bi evropska perspektiva napredovala, kao prvo, priznaj nezavisnost tzv. Kosova, a kao drugo, priključi se sankcijama protiv Rusije'. To je ta priča, ili-ili. To nije onaj multipolarni svet o kom smo govorili, koji pruža slobodu izbora i svog puta razvoja i izbora partnera - istakao je Lavrov.

Takođe se osvrnuo na dvostruke standarde Zapada, kada je u pitanju tumačenje Povelje UN.

Lavrov je istakao da je Povelja UN gotovo idealan dokument, ali najvažnije je da se njeni principi poštuju u celini. Međutim, to se sada ne dešava, jer ih Zapad primenjuje selektivno, naglasio je ruski ministar.

- U slučaju kada je tzv. Kosovo jednostrano proglasilo nezavisnost, praktično ceo Zapad je odmah izjavio da je to pravo na samoopredeljenje. A kada su nakon šest godina, kao odgovor na krvavi državni udar u Kijevu i kao odgovor na slanje militanata da zauzmu parlament, stanovnici Krima održali referendum o nezavisnosti, rekli su nam da to nije nikakvo pravo na samoopredeljenje, već princip teritorijalnog integriteta Ukrajine - kazao je Lavrov.

Zato, kako je ocenio, stvar nije u lošoj Povelji, već u tome što se njeni principi, koji su prema rečima ministra i dalje aktuelni, primenjuju "nepošteno".

(RT Balkan)

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