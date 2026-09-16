"KUPUS, KAMEN ILI GOLUB, BLOKADERIMA SVEJEDNO KO IM JE NA LISTI" Vučević: Kako će oni da vode državu?!

PREDSEDNIK SNS Miloš Vučević izjavio je da studentska lista nema nikakve veze sa studentima i da niko nije čuo šta je njihova politika kada je reč o Kosovu i Metohiji, ističući da smatra da je sve to jedna velika “mačka u džaku” za građane Srbije.

Foto: Printscreen

-Na toj listi se kriju imena, kandidati, a gde je tek program. Ja zaista mislim da je jedna velika mačka u džaku za naše građane. Tek sada smo čuli ko je na listi, lista nema veze sa studentima, prosek naše liste 44 godine njihova preko 50. A gde ste videli studenta na toj listi. Da studenti budu pešadija, a oni da preuzmu. Neka kažu šta im je politika, šta je politika o KIM. Jedni pišu memorandum , a drugi cepaju iz istog tog blokaderskog pokreta. Jedni bi da sahrane Ratka Mladića, drugi bi i mrtvog spale. Problem je što deo javnosti misli da nije bitno, a ta blokadersko studenska lista bi da vodi državu - rekao je Vučević za TV Niš.

Vučević je naveo da blokaderi varaju narod sa jeftinim parolama i propagandama kada kažu da nam ne trebaju stranke i političari.

-Niko nije pronašao ili ustanovio bolji sistem demokratije od višestranačkog sistema sa svim manama. Imate mogućnost da birate. Za stranke se zna kako funkcionišu imaju neko predsednistvo, glavni odbor, lolaklno rukovodstvo. Možete da ih formatirate. A s druge strane šta imamo nepoznato agregatno stanje koje

treba da nas ubedi da je idelano. Gledajte šta rade, najgore ekspresije totalitarizma, vrše pritisak da nijedna politička stranka ne sme da se kandiduje - naveo je Vučević.

Vučević je istakao da blokaderi studenti koji imaju prosek godina 50 ne dozvoljavaju drugim blokaderskim opcijama da se kandiduju, dodajući da obesmišljavaju, ismevaju zastavu, preziru ćirilicu i gotovo da mrze SPC.

-Zadiru u naš esencijalni vrednosni sistem . To je DNK ovog naroda. Pokušavaju da u obliku imaju sve, ali sada je svima jasno da su počistili sve koji su bili desno orijentisani u blokaderskog pokretu. Ekstremno levo liberalno krilo je preuzelo. Prvi na listi im je čovek koji se izjašnjava kao Crnogorac. On i neće ni da bude Srbin, iako



Vučević je naveo da smo došli u situaciju da se dešava ono čega nije bilo u modernoj istoriji srpskog parlamentarizma, da neko sebi daje za pravo da ne dozvoli da neka druga politička organizacija ima sastanak, glavnog odbora ili tela.

-Pa šta ćete sutra da radite ako dođete na vlast. Neka se svi građani zapitaju, kada danas pokušavaju da zabrane da imamo skupove i sastanke. Pa to su meni i Ani Branbić uradili u Nišu na sastanak sa gradskog organzacijom. Neverovatne stvari i da deo javnosti to prihvata kao normalnost. To je užasavajuće, kaže da im jesvejedno ko je na listi, da množe da bude kamen, kupus ili golub da da je protiv. Čekajte ljudi, od čega ćete da živite, ko će da vodi državu. Ne može ni kamen ni golub - rekao je Vučević.

Govoreći o prazniku Dana srpskog jedinstva i zastave koji je juče obeležen, Vučević je naveo da se nada u godinama pred nama da će praznik sve više dobijati na značaju i da će današnje generacije shvatati ono što su naši preci doživeli i preživeli.

Foto: Printscreen

-Ovaj praznik treba da bude posvećen svim oslobodiocima, onima koji su platili najskuplju cenu da bi mi danas živeli slobodno. Pre svega moramo da razumemo da nam sloboda nije poklonjena, slobodu smo osvajali. I predsednik Republike je i sam rekao da reč sloboda znači otadžbina, to nije nešto što je zagarntovano, nešto što se čuva. Danas imamo nove izazove, danas nemamo frontove kao nekad, suočavamo se sa drugačijim neprijateljima i moramo da razumemo te okolnosti da bi sačuvali otadžbinu i mir. To su nužni preduslovi da bi država opstala i razvijala se - naglasio je Vučević.

Dodao je da su danas napadi na državu sofisticiraniji, nema rovova, pa je teže prepoznati gde su zamke.

-Danas pokušavaju da nas podele na svaki način, unesu seme razdora, da nas podele po svim mogućim osnovama. Da li smo mladi ili stari, da smo iz grada ili sa sela, severa, juga ili istoka države. Da li smo završili jedan ili drugi nivo obrazovanja. To je najveća pošast sa kojima se Srbija danas suočava - rekao je Vučević.

Vučević se osvrnuo i na ulogu regiona u aktuelnim dešavanjima, navodeći da je Zagreb ključni plejmejker za sve što se dešava u regionu, a ima saigrače u Sarajevu, delu Podgorice, Prištine, kao i u delu medija i javnih ličnosti u Srbiji.

-U Srbiji imate više ljudi koji su se divili Severini nego srpskom patrijarhu . Severinine poruke su bile važnije od patrijarhovih beseda. Zato vam kažem da udaraju na naše vrednosne sisteme srpskog naroda. Ključna razlika u tim politikama između naše liste Ujedinjena Srbija Aleksandar Vučić i njihove jeste da blokaderska politika uvek počinje besom i mržnjom a završava se uvek blokadom i nasiljem. Naša politika priziva i bori se za ujedinjenje , ne jednoumlje nego ujedinjenje - rekao je Vučević.

Istakao je da takva Srbija daje rezultate, da mogu da rastu plate, da penzioneri očekuju dalje povećanje penzija i da svi krajevi Srbije budu povezani putevima i modernim saobraćanicajma.

- Ujedinjena Srbija daje rezultate da danas imamo najmanju stopu nezaposlenosti, da je kurs dinara stabilan već 14 godina. Nekada su nam dani počinjali tako što smo gledali koliki je kurs. Prirodno je da se naviknemo da dobre stvari, ali moramo da znamo da se to ne podrazumeva. Za razliku od kiše to ne pada sa neba. To je rezulatat rada i odgovornosti - rekao je Vučević.