SRDANOVIĆ OTVORENO TARGETIRAO I STUDENTE: Umesto da ih štiti, pozivao na nasilje nad njima samo zato jer su želeli da studiraju (FOTO)

ILIJA Srdanović, nosilac Studentske liste, najpoznatiji po tome što tuče i maltretira koleginice, je nasilnik koji je otvoreno targetirao studente, članove studentskog parlamenta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu!

Foto: Printskein/Jutjub/NOVA S

One studente čiji je profesor, koje treba da zaštiti i da stane uz njih - njih je targetirao i pozivao na nasilje nad njima samo zato što su želeli da studiraju, a ne da se bave politikom!

Zamislite šta bi radio sa neistomišljenicima da je vlast...

Ovo je objavljivao na blokaderskoj Viber grupi:

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