SRDANOVIĆ OTVORENO TARGETIRAO I STUDENTE: Umesto da ih štiti, pozivao na nasilje nad njima samo zato jer su želeli da studiraju (FOTO)
ILIJA Srdanović, nosilac Studentske liste, najpoznatiji po tome što tuče i maltretira koleginice, je nasilnik koji je otvoreno targetirao studente, članove studentskog parlamenta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu!
One studente čiji je profesor, koje treba da zaštiti i da stane uz njih - njih je targetirao i pozivao na nasilje nad njima samo zato što su želeli da studiraju, a ne da se bave politikom!
Zamislite šta bi radio sa neistomišljenicima da je vlast...
Ovo je objavljivao na blokaderskoj Viber grupi:
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