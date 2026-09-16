Politika

SRDANOVIĆ OTVORENO TARGETIRAO I STUDENTE: Umesto da ih štiti, pozivao na nasilje nad njima samo zato jer su želeli da studiraju (FOTO)

В.Н.

16. 09. 2026. u 09:59

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ILIJA Srdanović, nosilac Studentske liste, najpoznatiji po tome što tuče i maltretira koleginice, je nasilnik koji je otvoreno targetirao studente, članove studentskog parlamenta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu!

СРДАНОВИЋ ОТВОРЕНО ТАРГЕТИРАО И СТУДЕНТЕ: Уместо да их штити, позивао на насиље над њима само зато јер су желели да студирају (ФОТО)

Foto: Printskein/Jutjub/NOVA S

One studente čiji je profesor, koje treba da zaštiti i da stane uz njih - njih je targetirao i pozivao na nasilje nad njima samo zato što su želeli da studiraju, a ne da se bave politikom!

Zamislite šta bi radio sa neistomišljenicima da je vlast...

Ovo je objavljivao na blokaderskoj Viber grupi:

Foto: Фото: Принтскрин

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