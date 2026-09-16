Politika

LICEMERNI BRISEL: Veličanje srpskih dželata je poželjno, a zbog sahrane Mladića prete Srbiji stopiranjem evropskog puta (VIDEO)

В.Н.

16. 09. 2026. u 09:32

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CENTAR za društvenu stabilnost oglasio se povodom liemernih stavova Brisela, kome kako navode nije smetala sahrana Dinka Šakića, komandanta ustaškog logora Jasenovac, ali je zato sahrana generala Ratka Mladića problem.

ЛИЦЕМЕРНИ БРИСЕЛ: Величање српских џелата је пожељно, а због сахране Младића прете Србији стопирањем европског пута (ВИДЕО)

Foto: INTERFOTO / Personalities, INTERFOTO / Alamy / Profimedia/History and Art Collection / Alamy / Profimedia/novosti

Pored toga pomenuli su i veličanje Slobodana Praljka i Adema Jašarija.

Objavu prenosimo u celosti:

"Briselu nije smetalo kada je komandant ustaškog logora Jasenovac, Dinko Šakić, sahranjen u Zagrebu u ustaškoj uniformi 2008. godine. Kada je ratnom zločincu Slobodanu Praljku odata počast u hrvatskom Saboru, iako je Hrvatska već bila članica EU. Niti im smeta veličanje šiptarskog teroriste tzv. OVK-a, Adema Jašarija na teritoriji naše južne pokrajine.

Ali im zato smeta sahrana i odavanje počasti generalu Mladiću, časnom oficiru koji je sprečio novi genocid nad Srbima na prostoru Bosne i Hercegovine, i zbog učešća države u sahrani prete stopiranje našeg evropskog puta.

Dokle?"

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