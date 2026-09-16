PRED Specijalizovanim većima Kosova u Hagu počelo je izricanje presude četvorici vođa tzv. OVK po optužnici za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Tužilaštvo je u završnoj reči zatražilo po 45 godina zatvora za optužene Hašima Tačija, Jakupa Krasnićija, Redžepa Seljimija i Kadrija Veseljija.

Foto: Printsrin/Jutjub/ Specijalizovana veća Kosova – Srpski Live

Seljimi osuđen na 13 godina robije

Veselji osuđen na 18 godina zatvora

Krasnić osuđen na 25 godina zatvora

Krasnići je osuđen na 25 godina zatvora.

Hašimu Tačiju 25 godina zatvora

Hašimu Tačiju određeno je 25 godina zatvora, saopšteno je na izricanju presude u Hagu.

Sud u Hagu: Hašim Tači, Jakup Krasnići, Redžep Selimi i Kadri Veselji krivi za ratni zločin proizvoljnog lišenja slobode na štetu 385 lica, okrutno postupanje na štetu 49 lica, mučenja na štetu 303 lica i ubistva nad 96 lica.

"Krasnići imao ključnu ulogu u napadima OVK"

Sudsko veće u Hagu: Krasnići značajno doprineo ostvarenju zajedničkog cilja OVK, kao član glavnog štaba i portparol OVK imao ključnu ulogu u formulisanju i sprovođenju politike ciljanih napada na protivnike OVK, podsticao vršenje krivičnih dela nad licima koja su smatrana protivnicima OVK, imao saznanja o velikom broju krivičnih dela izvršenih nad protivnicima, ali nije preduzeo mere kako bi ih sprečio ili kaznio počinioce.

"Seljimi podsticao vršenje krivičnih dela i učestvovao u njima"

Sudsko veće: Seljimi kao član glavnog štaba i glavni inspektor OVK imao ključnu ulogu u formiranju operativnih zona i jednica OVK, podsticao vršenje krivičnih dela i učestvovao u njima.

"Veselji učestvovao u izvršenju krivčnih dela i podsticao ih"

Sudsko veće: Veselji učestvovao u izvršenju krivičnih dela i podsticao na njihovo izvršenje, lično učestvovao u identifikovanju i porogonu protivnika OVK; imao saznanja o krivičnim delima, nije učinio ništa da ih spreči

"Tači imao ključnu ulogu u kažnjivom cilju OVK, znao za krivična dela i nije ih sprečio"

Sudsko veće: Tači imao saznanja o krivičnim delima izvršenim nad protivnicima OVK, ali nije preduzeo nikakve mere kako bi ta krivična dela sprečio: aktivno učestvovao u krivičnim delima i podsticao ih.

Sudsko veće u Hagu: Tači je značajno doprineo srovođenju zajedničkog kažnjivog cilja OVK, imao ključnu ulogu u formulisanju i sprovođenju zajedničkog kažnjivog cilja, lično učestvovao u izvršenju krivičnih dela i podržavao ih.

"Tužilaštvo dokazalo ratni zločin ubistvo 98 lica"

Specijalizovana veća: Tužilaštvo dokazalo da su pripadnici OVK umišljeno izvršili radnje činjenja i nečinjenja koje su izazvale smrt najmanje 98 lica, odnosno ratni zločin ubistvo.

Sudsko veće: Događaji nakon 20. juna 1999. ne mogu se okarakterisati kao ratni zločini

Sudsko veće u Hagu utvrdilo je da se događaji na kojima su zasnovane optužbe za ratne zločine bivšim liderima tzv. OVK nakon 20. juna 1999. godine, po okončanju sukoba na Kosovu i Metohiji, ne mogu okarakterisati kao ratni zločini.

Sudija Specijalizovanih veća Kosova u Hagu Čarls Smit kazao je da je Sudsko veće zaključilo da je najkasnije od kraja marta 1998. do 20. juna 1999. godine ili približno tog datuma, postojao nemeđunarodni oružani sukob između tzv. OVK i SR Jugoslavije, odnosno srpskih snaga.

- Sukob se vodio na Kosovu, ali se na određene delove severne Albanije koji su bili pod kontrolom OVK takođe primenjuju odredbe međunarodnog humanitarnog prava koje regulišu taj sukob. Panel je pored toga zaključio da su krivična dela iz optužnice bila izvršena u kontekstu nemeđunarodnog oružanog sukoba ili bila povezana sa oružanim sukobom, čime je ispunjena pretpostavka povezanosti - kazao je Smit.

Kako je dodao, veće je utvrdilo da su žrtve bila lica koja uživaju zaštitu prema važećim normama međunarodnog humanitarnog prava, budući da u inkriminisanom periodu nisu aktivno učestvovala u neprijateljstvima.

Osim toga, veće se uverilo da su sva četvorica optuženih bili svesni okolnosti koje ukazuju na postojanje nemeđunarodnog oružanog sukoba, povezanost događaja sa sukobom i zaštićenog statusa žrtava.

- Na osnovu tog zaključka, panel dalje nalazi da se kritični događaji na kojima su zasnovane optužbe za ratne zločine nakon 20. juna 1999, dakle po okončanju nemeđunarodnog oružanog sukoba između OVK i SRJ, odnosno srpskih snaga kada su prestala da važe pravila međunarodnog humanitarnog prava, ne mogu okvalifikovati kao ratni zločini - kazao je Smit.

Sudsko veće u Hagu: Tužilaštvo nije dokazalo da su izvršeni zločini protiv čovečnosti

Sudsko veće Specijalizovanih veća u Hagu zaključilo je u predmetu protiv bivših vođa tzv. OVK, da tužilaštvo nije dokazalo van razumne sumnje da je postojao sistematski napad ili napad širih razmera usmeren na civilno stanovništvo, odnosno da tužilaštvo nije dokazalo da su pripadnici OVK ciljano napadali civilno stanovništvo u smislu zločina protiv čovečnosti.

Sudija Specijalizovanih veća Kosova u Hagu Čarls Smit kazao je, tokom izricanja presude bivšim vođama tzv. OVK Hašimu Tačiju, Jakupu Krasnićiju, Redžepu Seljimiju i Kadriju Veseljiju, optuženima za ratne zločine i zločine protiv čovečnost, da što se tiče postojanja sistematskog napada ili napada širih razmera na civilno stanovništvo kao uslova za zločine protiv čovečnosti, sudsko veće je zaključio da tužilaštvo nije dokazalo van razumne sumnje da je postojao sistematski napad ili napad širih razmera usmeren na civilno stanovništvo.

Kako je dodao Smit, veće je utvrdilo da su najkasnije od aprila 1998. do avgusta 1999. pripadnici OVK vršili dela nasilja i zlostavljanja nad civilnim stanovništvom širom Kosova i u određenim delovima severne Albanije koji su bili pod kontrolom tzv. OVK, vršeći, između ostalog, radnje navedene u članu 13 Zakona.

Veće je, takođe, zaključio, kako je rekao Smit, da su te radnje predstavljale napad koji je bio i sistematski i širih razmera.

- Međutim, panel je zaključio da tužilaštvo nije dokazalo, van razumne sumnje, da je taj napad bio usmeren na civilno stanovništvo. Konkretno, panel je zaključio da su, i pored toga što je postojala politika, odnosno plan, za ciljane napade na lica koja su smatrana protivnicima, žrtve mahom, a neke isključivo, birane i ciljano napadane na osnovu individualnih okolnosti, a ne na osnovu pripadnosti ciljanom stanovništvu. Panel se, dakle, nije uverio da lica koja su pripadnici OVK ciljano napadali u kontekstu ovog predmeta predstavljaju civilno stanovništvo u smislu zločina protiv čovečnosti - rekao je Smit.

Dodao je da je panel zaključio da tužilaštvo nije pokazalo, van razumne sumnje, da su izvršena krivična dela progona, zatvaranja, drugih nehumanih postupaka, mučenja, ubistva i prisilnog nestanka lica kao zločini protiv čovečnosti.

Foto: Printskrin Jutjub/Specijalizovana veća Kosova

Tužilaštvo dokazalo da je OVK počinila ratni zločin nad najmanje 385 lica

Specijalizovana veća Kosova: Tužilaštvo dokazalo da je tzv. OVK počinila ratni zločin nezakonitog ili proizvoljnog hapšenja i lišenja slobode nad najmanje 385 lica.

Na osnovu svih iznetih dokaza, panel je zaključio da su pripadnici OVK između aprila 1998. i 20. juna 1999. proizvoljno lišili slobode najmanje 385 lica i držali ih u brojnim zatvoreničkim objektima pod kontrolom OVK u 14 opština na Kosovu i na određenim lokacijama u 2 oblasti na severu Albanije. Pripadnici OVK, uključujući pripadnike vojne policije, hapsili su i odvodili žrtve u zatvoreničke objekte pod kontrolom OVK na Kosovu i u severnoj Albaniji. Pripadnici OVK su mnoge žrtve uhapsili u sličnim okolnostima, u njihovim domovima ili na putevima, a potom su ih odvodili u zatvoreničke objekte. Mnoge žrtve su prilikom hapšenja prebijali, grubo vređali, stavljali im povez na oči, vezivali im ruke i noge, i oduzimali im lične predmete. Iz dokaza se vidi da su ta lica mahom hapšena i lišavana slobode, uz tvrdnju da su srpski kolaboracionisti, špijuni, izdajnici i druge slične optužbe, rekao je sudija Smit.

U zatočeništvu, žrtve nisu mogle da napuštaju zatvoreničke objekte; zatvorenici su držani u zaključanim prostorijama ili pod stražom, okruženi naoružanim pripadnicima OVK koji im nisu dali da odu. Mnogi zatvorenici bili su u lancima, vezanih ruku ili s lisicama, drugi su držani pod pretnjom oružjem. Jedan svedok, koji je držan u Lapušniku, ispričao je da su ga doveli u štalu u kojoj je bilo 4 ili 5 pregrada za životinje, i najmanje 7 lica vezanih lancima kao životinje. Ni u jednom trenutku hapšenja i zatvaranja tih lica nije bilo zasnovano na krivičnom postupku, niti je postojala osnovana sumnja koja bi lišenje slobode činila apsolutno neophodnim iz bezbednosnih razloga. Zapravo, zatvorenici su bili nastavnici, zemljoradnici, šumari, radnici, i u nekim slučajevima žene i deca. Uz svega nekoliko izuzetaka, nema dokaza da se bilo koje od lica lišenih slobode bavilo bilo kakvim kriminalnim aktivnostima, aktivno učestvovalo u neprijateljstvima ili se bavilo bilo kojom drugom delatnošću zbog koje bi OVK imala razloga da strepi za bezbednost, i time opravdala njihovo lišavanje slobode.

Žrtve su držane u zatočeništvu na osnovu nepotkrepljenih i neodređenih optužbi i glasina da su srpski kolaboracionisti, između ostalog zbog svoje nacionalne pripadnosti ili zbog nekakvog navodnog špijuniranja ili kontakata i poslovnih aktivnosti sa Srbima ili sa srpskom policijom ili vojskom. Nema uverljivih dokaza da su lica uhapšena i držana u zatvoreničkim objektima OVK zaista bila, citiram, "srpski kolaboracionisti", kolaboracionisti, špijuni ili izdajnici, kako je tvrdila OVK. Iako su pred panel izneti dokazi da su neka hapšenja i lišenja slobode mogla biti motivisana ličnim razmiricama, panel je zaključio da bi pripadnici OVK, čak i kada su lične razmirice možda isprva bile razlog za hapšenje, uhapšeno lice zatvarali ne obazirući se na izvor ili tačnost optužbi. U svim slučajevima radilo se o pripadnicima OVK koji su zatvorenike držali u zatvoreničkim objektima OVK, nazivali su ih špijunima i kolaboracionistima, zlostavljali ih i u nekim slučajevima ubijali. Ponekad su pripadnici OVK još gore postupali sa zatvorenicima sa kojima su oni ili neki drugi imali lične razmirice.|

Osim u izuzetno malom broju slučajeva, zatvorenici nisu bili službeno obavešteni o razlozima za pritvor, nisu blagovremeno izvedeni pred sudiju ili drugi nadležni organ, i nije im pružena prilika da ospore zakonitost pritvora. Umesto toga, bili su prepušteni na milost i nemilost svojih tamničara.

Panel je zaključio da je tužilaštvo van razumne sumnje dokazalo da je ratni zločin nezakonitog ili proizvoljnog hapšenja i lišenja slobode iz tačke 3 optužnice izvršen nad najmanje 385 lica. Tačke 5 i 7, surovo postupanje i mučenje. Sada prelazim na tačke 5 i 7, surovo postupanje i mučenje. Na osnovu ukupnih raspoloživih dokaza, panel je zaključio da je u periodu između aprila 1998. i 20. juna 1999. 348 lica bilo podvrgnuto surovom postupanju, a da je od tih 348 lica 303 lica bilo podvrgnuto mučenju. Konkretno, panel je utvrdio da su pripadnici OVK u raznim zatvoreničkim objektima na Kosovu i u severnoj Albaniji uspostavili i održavali nehumane uslove zatočeništva, odnosno doprineli njihovom uspostavljanju i održavanju.

Zatvorenici su bili zatočeni na raznim lokacijama i u različitim tipovima objekata, uključujući nekadašnje školske zgrade, štale i podrume. Zatvorenici su često držani u prostorijama koje su bile suviše male za toliki broj zatvorenika, nije bilo uslova za spavanje, ili su ti uslovi bili neadekvatni. Mnogi zatvorenici su morali da spavaju na betonskom podu koji je u nekim slučajevima bio prekriven blatom ili ljudskim i životinjskim izmetom. Osim u malom broju izuzetaka, zatvorenici nisu dobijali dovoljno hrane i vode. Konkretno, u nekim zatvoreničkim objektima zatvorenici po više dana uopšte nisu dobijali hranu. Isto tako, uz malobrojne izuzetke, zatvorenicima nije pružana medicinska pomoć. Zatvorenicima nije bilo dozvoljeno da se peru. Većina nije imala ni pristup toaletu. Jedan svedok, koji je bio zatvoren u lapušniku, ispričao je da su zatvorenici na početku morali da vrše nuždu na pod, a kasnije su za to koristili jednu kofu.|

U mnogim zatvoreničkim objektima zatvorenici su bili vezani lancima ili lisicama, ili su im ruke i noge bile vezane. Jedan svedok, koji je bio zatvoren u Čahanu, kazao je da su mu ruke neprekidno bile vezane tokom 20 dana. Pored toga, Panel je utvrdio da su mnogi pripadnici OVK, koji su učestvovali u zatvaranju, fizički zlostavljali zatvorenike. U raznim zatvoreničkim objektima, neki pripadnici OVK redovno su šutirali i u više navrata surovo premlaćivali zatvorenike, udarajući ih, između ostalog, kundacima pušaka, palicama, motkama, drškama sekira, metalnim šipkama i kablovima za struju.

Neke zatvorenike pripadnici OVK bi obesili za noge i tukli ih dok su visili naglavačke. Neki zatvorenici bili su prisiljeni da se međusobno tuku. Mnoge zatvorenike su tukli sve dok više nisu mogli da ustanu, da normalno dišu ili dok ne bi izgubili svest. Neki zatvorenici su umrli usled povreda koje su im njihovi tamničari iz OVK naneli tokom žestokih premlaćivanja. Jedan zatvorenik koji je bio zatvoren u lapušniku ispričao je da je drugi zatvorenik molio vojnike OVK, dok su ga tukli: "Dajte mi metak, nemojte da se ovako mučim." Na šta mu je jedan od vojnika odvratio: "Nema metka za tebe. Oduzećemo ti život malo po malo. "

Pripadnici OVK su takođe psihički mučili zatvorenike. Zatvorenici su bili prisiljeni da slušaju i gledaju kako druge zatvorenike tuku, i kako oni jauču od bola. Na primer, jedan svedok koji je bio zatvoren u Lapužniku naveo je da su dvojicu zatvorenika toliko žestoko premlatili pred ostalima da su se svi drugi zatvorenici rasplakali. Jednog čoveka, koji je izvršio samoubistvo, ostavili su da visi u prostoriji kako bi ostali mogli da ga vide. Neki zatvorenici su morali da pokopaju tela drugih zatvorenika. U mnogim zatvoreničkim objektima, zatvorenicima su govorili da će ih ubiti, ili da su druga lica koja su bila zatvorena zajedno sa njima pogubljena. Drugi zatvorenici bili su podvrgnuti lažnom pogubljenju. Zatvorenici su slušali i gledali kako njihovu blisku rodbinu ili prijatelje tuku, ili bi im rekli da su članovi njihovih porodica zatvoreni na nekom drugom mestu, ali im nije bilo dozvoljeno da ih vide. Jedan svedok, čijeg su rođaka u Lapužniku tako teško pretukli da je kasnije umro pred tim svedokom, rekao je drugim zatvorenicima: "Lakše bi mi bilo da su ubili mene umesto mog rođaka, zato što on ima malu decu i zato što sam ga mnogo voleo. "

Panel je zaključio da su u tim radnjama zatvorenicima naneti težak fizički i psihički bol i patnja. Mnogi zatvorenici zadobili su teške fizičke povrede ili su pretrpeli težak psihički bol. Na primer, nekim zatvorenicima čupali su nokte ili lomili udove, uključujući ruke, noge, skočne zglobove i rebra. Nekoliko svedoka je posvedočilo da do danas imaju bolove u stopalima, šakama ili drugim delovima tela, i da ne mogu normalno da hodaju ili da se normalno služe povređenim udovima. Mnogim zatvorenicima izbijeni su zubi ili su im usled premlaćivanja ostali trajni ožiljci. Mnogi svedoci su takođe opisali trajne psihičke posledice svog stradanja. Konkretno, nekoliko svedoka je navelo da pate od glavobolje, nesanice i dugotrajne depresije.

Panel je zaključio da smišljanje načina na koji su zatvorenici držani u nehumanim uslovima i često surovo premlaćivani pokazuje da su barem oni pripadnici OVK koji se poimence navode u presudi nameravali da zatvorenicima nanesu teške duševne i fizičke patnje. Osim toga, zatvorenici su često podvrgavani grubom saslušavanju. Zatvorenike su ispitivali o njihovom poslu, o navodnoj saradnji sa Srbima, o srpskim saradnicima o tome zašto su postali špijuni, zašto se nisu priključili OVK, a jednog zatvorenika su pitali zašto nije "na Tačijevoj strani".

Počelo izricanje presude

U Specijalizovanim većima Kosova u Hagu počelo je izricanje presude bivšim vođama tzv. OVK Hašimu Tačiju, Jakupu Krasnićiju, Redžepu Selimiju i Kadriju Veseljiju, optuženima za ratne zločine i zločine rotiv čovečnosti.

U sudnici su optuženi, članovi njihovih porodica, ministar spoljnih poslova privremenih institucija Gljauk Konjufca, ministar za porodicu privremenih institucija Andin Hoti, predsednik udruženja bivših pripadnika tzv. OVK Hisni Gucati, poslanici Demokratske partije Kosova.

Na početku je najavljena kratka pauza zbog medija i fotografisanja.

Potom je nastavljena redovnim procedurama.

Zastava zločinačke OVK - Priština slavi zločince

U Prištini i drugim gradovima na KiM istaknute su zastave i amblemi zločinačke OVK.

Na glavnom trgu u Prištini, gde je postavljen ekran na kome se odbrojava vreme do izricanja presude i gde će izricanje biti prenošeno, počelo je okupljanje.

Na trgu su velika platna sa fotografijama Hašima Tačija, Kadrija Veseljija, Redžepa Seljimija i Jakupa Krasnićija.

Na fotografijama koje su objavili mediji u Prištini vidi se da su oko zgrade vlade i predsedništva privremenih institucija postavljene zaštitne ograde.

Policija pozvala okupljene da napuste prostor oko suda

Policija u Hagu pozvala je okupljene oko zgrade Specijalizovanih veća, koji su došli da podrže bivše vođe tzv. OVK, da napuste prostor oko zgrade i odu na mesto koje je predviđeno za okupljanje.

Policija je upozorila da ako okupljeni ne ispoštuju tu naredbu, može upotrebiti silu, prenosi RTK.

Napeto oko zgrade suda u Hagu

Pred izricanje presude bivšim vođama tzv. OVK atmosfera u tom gradu je napeta.

U Hagu od juče pristižu Albanci iz svih država Evrope, a za danas su najavljeni i protesti u znak podrške Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Redžepu Seljimiju i Jakupu Krasnićiju, koji su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti.

Mnogi od pristalica optuženih noć su proveli kod zgrade suda.

Oni nose transaprente na kojima su ispisane poruke podrške optuženima i zastave tzv, OVK i skandiraju "UČK", prenose mediji u Prištini.

Policija je pojačala prisustvo u celom Hagu, navodi Ekonomija onlajn.

Oko specijalnog suda ima dosta novinarskih ekipa.

RTS prenosi da se u zgradi suda očekuju porodice četvorice optuženih, brojne novinarske ekipe, kao i predstavnici privremenih institucija u Prištini.

Izricanje presude trajaće dva sata

Očekuje se da će izricanje presude trajati dva sata.

Prema saopštenju objavljenom na sajtu Specijalizovanih veća, izricanje presude počeće u 10 časova i trajati do 12 časova.

Foto: Printskrin

Tužilaštvo traži 45 godina robije

Tužilaštvo je u završnoj reči zatražilo po 45 godina zatvora za optužene Hašima Tačija, Jakupa Krasnićija, Redžepa Seljimija i Kadrija Veseljija.

Optužnica ih tereti po osnovu individualne krivične odgovornosti u šest tačaka za zločine protiv čovečnosti i u četiri tačke za ratne zločine.

Prema optužnici, žrtve su bila lica koja nisu podržavala tzv. OVK i to Srbi, Romi, Aškalije, civili za koje je tzv. OVK smatrala da sarađuju sa srpskim vlastima, Albanci koji su podržavali Demokratski savez Kosova ili bili povezani sa tom strankom i sa drugim strankama za koje je tzv. OVK smatrala da su joj protivnici, Albanci koji se nisu pridružili tzv. OVK ili je nisu podržavali, lica za koje je tzv. OVK, na osnovu njihovog trenutnog ili bivšeg zaposlenja, smatrala da su joj protivnici, kao i oni koji su se družili sa Srbima.

Foto: Tanjug/AP Photo/Visar Kryeziu, File

Timovi odbrane optuženih tvrdili su tokom suđenja da tužilaštvo nije dokazalo navode optužnice i zatražili oslobađajuću presudu.

Optužene vođe tzv. OVK su u pritvoru u Hagu od hapšenja u novembru 2020. godine.

Tzv. OVK je tokom 1998. i 1999. godine izvršila brojne zločine, ubistva i otmice nad pripadnicima vojske i policije tadašnje Jugoslavije, civilima Srbima i drugim nealbancima, kao i Albancima koji nisu prihvatili da budu njeni pripadnici ili pomagači.