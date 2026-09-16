PRED Specijalizovanim većima Kosova u Hagu počelo je izricanje presude četvorici vođa tzv. OVK po optužnici za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Tužilaštvo je u završnoj reči zatražilo po 45 godina zatvora za optužene Hašima Tačija, Jakupa Krasnićija, Redžepa Seljimija i Kadrija Veseljija.

Foto: Printskrin

Počelo zasedanje

U Specijalizovanim većima Kosova u Hagu počelo je izricanje presude bivšim vođama tzv. OVK Hašimu Tačiju, Jakupu Krasnićiju, Redžepu Selimiju i Kadriju Veseljiju, optuženima za ratne zločine i zločine rotiv čovečnosti.

U sudnici su optuženi, članovi njihovih porodica, ministar spoljnih poslova privremenih institucija Gljauk Konjufca, ministar za porodicu privremenih institucija Andin Hoti, predsednik udruženja bivših pripadnika tzv. OVK Hisni Gucati, poslanici Demokratske partije Kosova.

Na početku je najavljena kratka pauza zbog medija i fotografisanja.

Potom je nastavljena redovnim procedurama.

Zastava zločinačke OVK - Priština slavi zločince

U Prištini i drugim gradovima na KiM istaknute su zastave i amblemi zločinačke OVK.

Na glavnom trgu u Prištini, gde je postavljen ekran na kome se odbrojava vreme do izricanja presude i gde će izricanje biti prenošeno, počelo je okupljanje.

Na trgu su velika platna sa fotografijama Hašima Tačija, Kadrija Veseljija, Redžepa Seljimija i Jakupa Krasnićija.

Na fotografijama koje su objavili mediji u Prištini vidi se da su oko zgrade vlade i predsedništva privremenih institucija postavljene zaštitne ograde.

Policija pozvala okupljene da napuste prostor oko suda

Policija u Hagu pozvala je okupljene oko zgrade Specijalizovanih veća, koji su došli da podrže bivše vođe tzv. OVK, da napuste prostor oko zgrade i odu na mesto koje je predviđeno za okupljanje.

Policija je upozorila da ako okupljeni ne ispoštuju tu naredbu, može upotrebiti silu, prenosi RTK.

Napeto oko zgrade suda u Hagu

Pred izricanje presude bivšim vođama tzv. OVK atmosfera u tom gradu je napeta.

U Hagu od juče pristižu Albanci iz svih država Evrope, a za danas su najavljeni i protesti u znak podrške Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Redžepu Seljimiju i Jakupu Krasnićiju, koji su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti.

Mnogi od pristalica optuženih noć su proveli kod zgrade suda.

Oni nose transaprente na kojima su ispisane poruke podrške optuženima i zastave tzv, OVK i skandiraju "UČK", prenose mediji u Prištini.

Policija je pojačala prisustvo u celom Hagu, navodi Ekonomija onlajn.

Oko specijalnog suda ima dosta novinarskih ekipa.

RTS prenosi da se u zgradi suda očekuju porodice četvorice optuženih, brojne novinarske ekipe, kao i predstavnici privremenih institucija u Prištini.

Izricanje presude trajaće dva sata

Očekuje se da će izricanje presude trajati dva sata.

Prema saopštenju objavljenom na sajtu Specijalizovanih veća, izricanje presude počeće u 10 časova i trajati do 12 časova.

Foto: Printskrin

Tužilaštvo traži 45 godina robije

Tužilaštvo je u završnoj reči zatražilo po 45 godina zatvora za optužene Hašima Tačija, Jakupa Krasnićija, Redžepa Seljimija i Kadrija Veseljija.

Optužnica ih tereti po osnovu individualne krivične odgovornosti u šest tačaka za zločine protiv čovečnosti i u četiri tačke za ratne zločine.

Prema optužnici, žrtve su bila lica koja nisu podržavala tzv. OVK i to Srbi, Romi, Aškalije, civili za koje je tzv. OVK smatrala da sarađuju sa srpskim vlastima, Albanci koji su podržavali Demokratski savez Kosova ili bili povezani sa tom strankom i sa drugim strankama za koje je tzv. OVK smatrala da su joj protivnici, Albanci koji se nisu pridružili tzv. OVK ili je nisu podržavali, lica za koje je tzv. OVK, na osnovu njihovog trenutnog ili bivšeg zaposlenja, smatrala da su joj protivnici, kao i oni koji su se družili sa Srbima.

Foto: Tanjug/AP Photo/Visar Kryeziu, File

Timovi odbrane optuženih tvrdili su tokom suđenja da tužilaštvo nije dokazalo navode optužnice i zatražili oslobađajuću presudu.

Optužene vođe tzv. OVK su u pritvoru u Hagu od hapšenja u novembru 2020. godine.

Tzv. OVK je tokom 1998. i 1999. godine izvršila brojne zločine, ubistva i otmice nad pripadnicima vojske i policije tadašnje Jugoslavije, civilima Srbima i drugim nealbancima, kao i Albancima koji nisu prihvatili da budu njeni pripadnici ili pomagači.