LEKARI GA NISU HTELI NA ČELU KOMORE, A BLOKADERI BI DA VODI SRBIJU! Potpuni fijasko Srdanovića: Izgubio izbore u struci, pa krenuo na Vučića

"Detektor laži", nalog na društvenoj mreži Iks, raskrinkao je nove političke ambicije Ilije Srdanovića, ukazujući na paradoks u njegovoj karijeri i pokušajima da se nametne kao politički lider.

Foto: Printskrin Iks/Detektor laži

Pored toga što je otkriveno da je vršio nasilje nad ženama, incidenata na Institutu, agresivnog ponašanja tokom izbornog procesa u Jarkovcu juna 2026, sad je otkrivena i njegova kompletna nemoć u sopstvenoj struci, gde su ga kolege lekari brutalno precrtale na izborima za direktora Lekarske komore Srbije.

Naime, srpski lekari su jasno rekli "ne" njegovim ambicijama, ostavivši ga bez ikakvog legitimiteta među onima koji ga najbolje poznaju.

- Kad ni uz ozbiljnu kampanju i sav pritisak ne uspeš da postaneš predsednik sopstvenog strukovnog udruženja (bio kandidat za direktora Lekarske komore Srbije), a onda zaključiš da si baš ti čovek koji će na izborima pobediti Aleksandra Vučića, to više nije optimizam. To je optimizam sa posebnim potrebama za realnošću - navodi se u objavi "Detektora laži".

Kad ni uz ozbiljnu kampanju i sav pritisak ne uspeš da postaneš predsednik sopstvenog strukovnog udruženja (bio kandidat za direktora Lekarske komore Srbije), a onda zaključiš da si baš ti čovek koji će na izborima pobediti Aleksandra Vučića, to više nije optimizam. To je… pic.twitter.com/kvcHpfHelV — DETEKTOR LAŽI (@LaziDetektor) September 16, 2026

Uz ovu objavu podeljen je i skrinšot teksta iz lista "Politika", pod naslovom "Studentsku listu predvodi kandidat koji je izgubio izbore za direktora Lekarske komore", na kojem se jasno vidi Srdanovićeva fotografija.

Ovaj slučaj izazvao je brojne komentare na društvenim mrežama. Korisnici ističu da činjenica da neko ko nema podršku čak ni u svom esnafu sad pokušava da preko uličnih blokada kroji sudbinu čitave države i ruši predsednika Vučića, naišla je na oštre osude javnosti koja ovaj potez vidi kao vrhunac politikanstva i lične frustracije.

Sva ova saznanja pokazuju da blokaderski lideri nemaju podršku građana i struke, već nasilje koriste kao svoj jedini metod delovanja.

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