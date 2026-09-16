U TOKU VAŽAN SASTANAK: Vučić se sastao sa komandantom Nacionalne garde Ohaja (FOTO)
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa komandantom Nacionalne garde Ohaja, general-majorom Metjuom Vudrafom.
Sastanku prisustvuju i ministar odbrane Srbije u tehničkom mandatu Bratislav Gašić i otpravnik poslova i zamenik ambasadora SAD u Srbiji Aleksandar Titolo.
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