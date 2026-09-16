Politika

U TOKU VAŽAN SASTANAK: Vučić se sastao sa komandantom Nacionalne garde Ohaja (FOTO)

В.Н.

16. 09. 2026. u 09:11

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa komandantom Nacionalne garde Ohaja, general-majorom Metjuom Vudrafom.

У ТОКУ ВАЖАН САСТАНАК: Вучић се састао са командантом Националне гарде Охаја (ФОТО)

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ/

Sastanku prisustvuju i ministar odbrane Srbije u tehničkom mandatu Bratislav Gašić i otpravnik poslova i zamenik ambasadora SAD u Srbiji Aleksandar Titolo. 

Foto: FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ/

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