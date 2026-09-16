Politika

STRELJANJEM VUČIĆA BI DA SE DOČEPAJU VLASTI?! Pajtić lažima huška narod i nada se rumunskom scenariju (VIDEO)

В. Н.

16. 09. 2026. u 08:52

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BOJAN Pajtić lažima huška narod u Srbiji i nada se rumunskom scenariju.

СТРЕЉАЊЕМ ВУЧИЋА БИ ДА СЕ ДОЧЕПАЈУ ВЛАСТИ?! Пајтић лажима хушка народ и нада се румунском сценарију (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Očigledno da bi streljanjem Aleksandra Vučića da se dočepaju vlasti u Srbiji.

- Ti njegovi izlasci na teren, gde tu kontrolisano mogu da dođu samo lojalni članovi stranke, pa je svaki put popio kritiku od svojih. Podseća na situaciju sa Čaušeskuom. Slična situacija. Kada potcenjuješ sopstveni narod - kazao je Pajtić.

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