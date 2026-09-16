NAPETO PRED SUĐENJE U HAGU: Oko zgrade suda pristalice tzv. OVK, novinari, pojačano prisustvo policije (VIDEO)
PRED izricanje presude bivšim vođama tzv. OVK koje će početi u 10 časova pred Specijalizovanim većima u Hagu, atmosfera u tom gradu je napeta.
U Hagu od juče pristižu Albanci iz svih država Evrope, a za danas su najavljeni i protesti u znak podrške Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Redžepu Seljimiju i Jakupu Krasnićiju, koji su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti.
Mnogi od pristalica optuženih noć su proveli kod zgrade suda.
Oni nose transaprente na kojima su ispisane poruke podrške optuženima i zastave tzv, OVK i skandiraju "UČK", prenose mediji u Prištini.
Policija je pojačala prisustvo u celom Hagu, navodi Ekonomija onlajn.
Oko specijalnog suda ima dosta novinarskih ekipa.
RTS prenosi da se u zgradi suda očekuju porodice četvorice optuženih, brojne novinarske ekipe, kao i predstavnici privremenih institucija u Prištini.
Tužilaštvo je za optužene zatražilo kaznu od po 45 godina zatvora.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: Šta piše u optužnici protiv Hašima Tačija i lidera tzv. OVK?
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