Politika

NAPETO PRED SUĐENJE U HAGU: Oko zgrade suda pristalice tzv. OVK, novinari, pojačano prisustvo policije (VIDEO)

T.J.

16. 09. 2026. u 08:51

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PRED izricanje presude bivšim vođama tzv. OVK koje će početi u 10 časova pred Specijalizovanim većima u Hagu, atmosfera u tom gradu je napeta.

НАПЕТО ПРЕД СУЂЕЊЕ У ХАГУ: Око зграде суда присталице тзв. ОВК, новинари, појачано присуство полиције (ВИДЕО)

Foto: Armend NIMANI/AFP/Profimedia

U Hagu od juče pristižu Albanci iz svih država Evrope, a za danas su najavljeni i protesti u znak podrške Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Redžepu Seljimiju i Jakupu Krasnićiju, koji su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti.

Mnogi od pristalica optuženih noć su proveli kod zgrade suda.

Oni nose transaprente na kojima su ispisane poruke podrške optuženima i zastave tzv, OVK i skandiraju "UČK", prenose mediji u Prištini.

Policija je pojačala prisustvo u celom Hagu, navodi Ekonomija onlajn.

Oko specijalnog suda ima dosta novinarskih ekipa.

RTS prenosi da se u zgradi suda očekuju porodice četvorice optuženih, brojne novinarske ekipe, kao i predstavnici privremenih institucija u Prištini.

Tužilaštvo je za optužene zatražilo kaznu od po 45 godina zatvora.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: Šta piše u optužnici protiv Hašima Tačija i lidera tzv. OVK?

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