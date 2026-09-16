Politika

BIZARNO PONAŠANJE BLOKADERA: Smrt bakama i dekama, to je ono sto nudi Pajtićeva "studentska" lista (VIDEO)

В.Н.

16. 09. 2026. u 08:45

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BLOKADERI, svakog dana pomeraju granice ljudske zlobe i gluposti. Novi snimci koji su se pojavili na mrežama, pokazuju kako ih urnebesno zabavljaju smrtovnice nađih sugrađna. Preminule bake i dede i njihove osmrtnice kod pripadnika "ekpe" Bojana Pajtića izazvalo je gromoglasan smeh.

БИЗАРНО ПОНАШАЊЕ БЛОКАДЕРА: Смрт бакама и декама, то је оно сто нуди Пајтићева студентска листа (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Bizarno, tužno, ružno.

Nema adekvatnoh reči da se njihovo licemerje i bezobzirnost dovoljono opišu. I ovakvi bi sutra da budu na čelu države. S vima je jasno da bi joj propast u kratkom vremenskom roku bila zagarantovana.

O čemu se tačno radi pogledajte i sami:

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