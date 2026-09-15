Blokaderski državni i ekonomski program za sunovrat Srbije

KADA je prelepa dvadesetčetvorogodišnja Kubanka Anđela Estrada spakovala kofere i doletela u Srbiju, nije ni slutila da će se u nju zaljubiti na prvi pogled. Danas tu živi, radi i sa pratiocima deli svoju svakodnevicu, i često javno priznaje da njen budući muž mora biti Srbin.