Politika

Blokaderski državni i ekonomski program za sunovrat Srbije

В. Н.

15. 09. 2026. u 21:46

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BLOKADERI još nisu objavili svoj "Državni i ekonomski program za Srbiju" ali realno je očekivati da izgleda kao i oni.

Блокадерски државни и економски програм за суноврат Србије

Foto: Novosti

Blokade, nasilje, uništavanje institucija... To je njihov program do sada bio.

Ipak, neće se nastaviti.

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