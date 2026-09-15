Blokaderski državni i ekonomski program za sunovrat Srbije
BLOKADERI još nisu objavili svoj "Državni i ekonomski program za Srbiju" ali realno je očekivati da izgleda kao i oni.
Blokade, nasilje, uništavanje institucija... To je njihov program do sada bio.
Ipak, neće se nastaviti.
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