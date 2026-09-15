"DO SADA SE PRIJAVILO MILION I 650 HILJADA GRAĐANA ZA JEDNOKRATNU POMOĆ DRŽAVE" Mali na RTS: Naredne nedelje počinje i isplata 6.000 dinara
MINISTAR finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali gostovao je na RTS.
Istakao je da naredne nedelje počinje isplata 6000 dinara svim punoletnim građanima.
- Jedan deo će biti isplaćen iz akcionarskof fonda, drugi deo iz budžeta. Oni koji su nosioci prava oni će automatski dobiti novac i moći će odmah na podignu novac. A svi koji su punoletni nakon 1. januara 2008. godine oni moraju da se prijave, a proces prijave je veoma jednostavan.
Kaže da se do sada prijavilo milion i 650 hiljada građana se prijvailo.
- Pravo za akcionarski fond ima više od 4 milona građana.
Ističe da je to paket od skoro milijardu evra.
Mali je potom odgovorio Nikeziću na optužbe o navodnom deficitu državnog budžeta.
- Narodni novac je gospodine Nikeziću bio u vaše vreme pa dinara narod nije dobio. Drugo, od 2020. godine kada je krenula korona imamo višak u budžetu i veće prihode.
Ističe da se radi o isplati iz realnih prihoda.
- Ova pomoć koša 85 milijardi. Ni na koji način ne ugrožavamo makroekonomsku stabilnost. Nikada se sa tim nismo igrali. Do kraja će nam udeo u javnom BDP biti 44.5 odsto. Mi smo nisko zadužena zemlja.
Istakao je da postoje veći prihodi od planiranih. Mali je potom odgovorio Nikeziću.
- Sećam se vaše izjave 2012. godine kad ste branili budžet i rekli da je deficit od 4.25 ekonomski isplativ. Ostavili ste genocid u budžetu.
- Kada neko više puta pokušava da kaže nešto pametno ja sam mislio da će pokušati da se ispravi, dakle, uđete na sajt Evropske agencije za statistiku i ukucati BDP i jasno se vidi. Tada lepo uporedite visinu BDP u tekućim cenama. Aho hoćete po realnim stopama naš BDP je manji ali je vaš BDP 2012 je bio skoro nepostojeći. - odgovorio je Mali Nikeziću.
Mali je istakao da Nikezić zanemaruje i kurs.
- Dakle udeo javnog duga u BDP je 43.7, mastrikt 60 odsto, evrozona 89 odsto, nisko zadužena zemlja i nemamo nikavog problema sa otplatom.
Mali je potom odgovorio Nikeziću vezano oko uništavanja obrazovanja ističući da su on i njemu slični uništili obrazovni sistem.
- Vi ste blokirali škole. Jel smo ih mi blokirali ili vi? Jel ste vi bili koji ste palili, uništavali škole i sve ostalo? Po prvi put se desilo da deca ne idu u škole, Nikeziću, zbog vas.
- U vreme gospdina Nikezića 25.9 odsto stopa nezaposlenosti a sada je 7.2 odsto. Imali ste četvrtinu Srbije bez posla. Drugi podatank, Nikezić 15.700 dinara, sramota je to što pričate. Imali ste u vaše vreme, kada ste žarili i palili ljude koji su živeli na minimalcu sa 15.700 dinara.
Mali ističe da je u vreme Nikezića plata u prosveti nastavnik 44.238 dinara, a kaže da je plata sada 120.437 dinara.
- To vreme, ne dao Bog da se vratimo, četvrtina ljudi je bez posla, prosečna zarada 330 evra, minimalna zarada 15.000 dinara, a sad smo rekli da će biti 600 evra sada u Srbiji. Preko pola miliona je ostalo bez posla.
Mali se nadovezao na temu o cenama naftnih derivata i transportnim preduzećima koja su time pogođena ističići da država to nije dozvolila.
- Država ima bafere, imamo stabilnu situaciju. Mi smo reagovali i 2012. kada se korona desila. Kada je 2022. godine krenuo rat u Ukrajini, a kada su cene energenata otišle u nebesa, svi su govorili da u Srbiji neće biti ni za grejanje. Pa smo nabavili gas i obezbedili sve ostalo.
Mali se na kraju zavalio građanima Srbije na podršci i razumevanju.
- Grade se putevi, bolnice, škole, ako smo negde pogrešili, izvinjavam se, iammo najbolju nameru. Imamo izbore 25 oktobra, mislim da građani vide ko blokira, a mi koji želimo mir i stabilnost i da se Srbija razvija, imaće građani priliku da donesu odluku o svojoj budućnosti.
Govoreći o listi za izbore istakao je da njega nema na spisku jer to po dogovoru sa Vučićem jer, kako kaže, on nije osoba za predsednika Skupštine ili poslanika
- Ako dobijemo izbore i ako predsednik Vučić vidi da sam potreban, ja sam tu.
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