PICULA I BARTULICA DIREKTNO SE UMEŠALI U IZBORE U SRBIJI Brnabić: Dobro je znati da Tompson ima svoju listu i da će od takvih primati naređe
ČLAN Predsedništva Srpske napredne stranke, Ana Brnabić, poručila je da će lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" braniti suverenitet zemlje.
Ona je na svom nalogu na društvenoj mreži Iks napisala:
Picula i Bartulica ponovo, ovaj put direktnije i snažnije nego ikad, podržali tzv. Studentsku listu. Direktno se umešali u izbore u Srbiji. Dobro je znati da Tompson ima svoju listu i da će od takvih primati naređenja, kao što su do sad primali instrukcije, a mi sa liste ALEKSANDAR VUČIĆ - UJEDINjENA SRBIJA ćemo se našim radom, razgovorom sa ljudima, verom u Srbiju i naše ljude, tome suprotstaviti. Borićemo se da sačuvamo dostojanstvo i suverenitet Srbije koji je Aleksandar Vučić sa narodom izgradio u poslednjih 14 godina godina! Neće Srbiji naređivati, ni držati predavanja o vrednostima, oni koji slave NDH, genocid nad srpskim narodom, ustaške zločine i ideologiju. Neće dok se mi pitamo.
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