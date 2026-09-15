IMA LI RAZUMA U EP: „Šokirani“ Brisel žmuri na nacizam u Ukrajini, a Srbiju pritiska i destabilizuje
POSLANICI Evropskog parlamenta Petar Volgin iz političke grupacije Evropa suverenih nacija i Tjeri Marijani iz grupacije Patriote za Evropu kritikovali su danas Evropsku uniju zbog, kako su naveli, dvostrukih standarda u odnosu prema Srbiji i Ukrajini, ocenjujući da se Beograd suočava sa političkim pritiscima i mešanjem u unutrašnja pitanja.
Marijani je u obraćanju Evropskom parlamentu tokom debate o sahrani Ratka Mladića u Beogradu kritikovao Evropsku uniju zbog, kako je naveo, ćutanja kada Ukrajina pod rukovodstvom Vladimira Zelenskog veliča saradnike nacista i poznate antisemite, poput Stepana Bandere ili Andrija Melnika.
-Po tom pitanju ovaj parlament ćuti, a protesti Poljske i Memorijalnog centra Holokausta Jad Vašem nisu ništa promenili, rekao je Marijani.
On je podsetio i na, kako je naveo, ćutanje Evropskog parlamenta povodom NATO bombardovanja SRJ 1999, kada je Alijansa napala Srbiju bez odobrenja Ujedinjenih nacija.
-Eto, to je popustljivost na koju Srbija nema pravo, rekao je Marijani.
On je ocenio da je ovo treća debata u Evropskom parlamentu u poslednje dve godine posvećena, kako je rekao, destabilizaciji Srbije.
-Očigledno je reč o stranom mešanju uoči izbora, kao u Gruziji i Moldaviji. Beograd nikada nije prihvatio da prima naređenja iz Moskve. Mislite li da će ih sutra prihvatati iz Brisela?, upitao je Marijani.
ZAŠTO ĆUTE URSULA, KAJA I GOSPOĐA KOS?
Volgin je u obraćanju Evropskom parlamentu rekao da su predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i drugi visoki evropski zvaničnici „selektivno šokirani“.
-Nedavno je u Ukrajini bilo više slučajeva veličanja nacističkih zločinaca, ali sa vaše strane nije bilo ni reči ni glasa, rekao je Volgin.
On je naveo da je 25. maja ove godine u Kijevu, uz svečanu ceremoniju i prisustvo Zelenskog, ponovo sahranjen Andrij Melnik, kojeg je opisao kao osnivača Organizacije ukrajinskih nacionalista i saradnika nacističke Nemačke.
-Tada nije bilo nikakvog negodovanja, ni od Ursule, ni od Kaje, niti od Vas, gospođo Kos, rekao je Volgin, obraćajući se evropskim zvaničnicima.
Volgin je dodao da je Zelenski kasnije jednoj vojnoj jedinici dao ime po ukrajinskoj formaciji čiji su pripadnici, kako je naveo, takođe sarađivali sa nacistima i učestvovali u zločinima u Volinju.
„I ovog puta briselski zvaničnici nisu bili šokirani“, rekao je Volgin, ocenjujući da upravo takvi postupci predstavljaju „zaštitni znak Evropske unije“.
sputnikportal.rs
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