ŠTA TO RADITE? Ilija Srdanović (VIDEO)

NOSILAC studentsko blokaderske liste je Ilija Srdanović, profesor na Katedri za urgentnu medicinu Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, koji ne može da se pohvali svojim delima po kojima je poznat.

Foto: Jutjub printskrin

Glavni adut blokaderskog profesora je nasilje, i to pre svega nasilje prema ženama, pa je tako na radnom mestu gađao koleginice štampačem.

Sklonost ka nasilju pokazao je i 10. decembra 2025. godine, kada je u OŠ „Veljko Đuričin“ u Jarkovcu, gde su održani ponovljeni izbori u opštini Sečanj, uznemiravao članove biračkog odbora i građane, a na biračkom mestu koristio je i mobilni telefon.

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