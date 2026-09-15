KANDIDAT STUDENTSKE LISTE IZA NALOGA „ADVOKAT NA BICIKLI“? Objave koje mu se pripisuju pune su jezivih poruka
Na društvenim mrežama pojavile su se tvrdnje da se iza naloga „Advokat na bicikli“, sa kojeg su upućivane poruke u kojima se ljudima želi smrt, rak i leukemija, nalazi Petar Mitov, za koga se navodi da je kandidat na Studentskoj listi.
Na društvenoj mreži X pojavila se objava u kojoj se tvrdi da je Petar Mitov, kandidat na 133. mestu Studentske liste, osoba koja je ranije upravljala nalogom pod nazivom „Advokat na bicikli“.
U istoj objavi Mitov se predstavlja kao nekadašnji funkcioner Narodne stranke.
Međutim, daleko ozbiljniji deo tvrdnji odnosi se na sadržaj koji je tokom prethodnog perioda objavljivan sa pomenutog naloga. Uz objavu su priloženi snimci ekrana nekoliko poruka sa naloga čije se korisničko ime na jednom od njih vidi kao @pecamitov.
„Nastavljajte da umirete i ja se nadam“
Na jednom od priloženih snimaka ekrana vidi se objava Miloša Vučevića iz bolničke sobe, objavljena 10. avgusta 2025. godine uz reči:
– Uskoro nastavljamo.
Ispod nje nalog „Advokat na bicikli“ ostavio je komentar:
– Nastavljajte da umirete i ja se nadam.
U drugom primeru, ispod objave žene koja navodi da je njen brat kao pripadnik Žandarmerije raspoređen u Novom Sadu, isti nalog ostavlja poruku:
– Da bog da rak pojeo i tebe i brata.
Još jedna fotografija prikazuje odgovor istog naloga na objavu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Poruka glasi:
– Da bog da ti narednih pet kolena leukemiju imalo.
Reč je o porukama koje, ukoliko su snimci autentični i nalog zaista pripada osobi kojoj se pripisuje, prevazilaze granice političkog sukoba i predstavljaju brutalne lične napade, uključujući želje da drugi ljudi i članovi njihovih porodica obole ili umru.
Od političke netrpeljivosti do želja za smrću i bolešću
Posebno je važno utvrditi identitet osobe koja je upravljala nalogom, imajući u vidu tvrdnju da se Mitov sada nalazi među kandidatima Studentske liste.
Ukoliko se potvrdi da je @pecamitov zaista nalog Petra Mitova i da je upravo on autor prikazanih komentara, otvara se ozbiljno pitanje kakve standarde imaju oni koji pretenduju da građanima ponude političku alternativu.
Političko neslaganje, koliko god bilo oštro, jedno je. Želeti nekome smrt, rak ili leukemiju, uključujući njegovu porodicu i buduće generacije, nešto je sasvim drugo.
(24sedam)
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