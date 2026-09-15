ĐURIĆ SA NOVIM AMBASADOROM AUSTRIJE: Odnosi na visokom nivou, potrebno jačanje dijaloga
Ministar spoljnih poslova Marko Đurić primio je danas novog ambasadora Republike Austrije u Republici Srbiji Ena Drofenika, a tokom susreta razmenili su mišljenja o aktuelnim međunarodnim i regionalnim pitanjima sa posebnim osvrtom na situaciju na Zapadnom Balkanu.
Đurić je poželeo ambasadoru uspešan mandat i istakao da su bilateralni odnosi Srbije i Austrije na visokom nivou, sveobuhvatni i razvijeni, naglasivši potrebu za dodatnim jačanjem političkog dijaloga, imajući u vidu da je Austrija jedan od najvažnijih ekonomskih partnera Srbije, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova.
Sagovornici su razgovarali i o austrijskoj podršci evropskom putu Srbije, a Đurić je istakao da veruje da će Austrija nastaviti da pruža podršku Srbiji i kroz postojeće formate.
Đurić je poručio da učešće Austrije na Ekspo 2027 predstavlja još jednu potvrdu prijateljstva i značajnu priliku za dodatno povezivanje dve zemlje i otvaranje novih mogućnosti za saradnju, navedeno je u saopštenju.
(Tanjug)
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