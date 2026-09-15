Politika

ĐURIĆ SA NOVIM AMBASADOROM AUSTRIJE: Odnosi na visokom nivou, potrebno jačanje dijaloga

В.Н.

15. 09. 2026. u 20:01

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić primio je danas novog ambasadora Republike Austrije u Republici Srbiji Ena Drofenika, a tokom susreta razmenili su mišljenja o aktuelnim međunarodnim i regionalnim pitanjima sa posebnim osvrtom na situaciju na Zapadnom Balkanu.

ЂУРИЋ СА НОВИМ АМБАСАДОРОМ АУСТРИЈЕ: Односи на високом нивоу, потребно јачање дијалога

Foto: Deml Ondřej / ČTK / Profimedia

Đurić je poželeo ambasadoru uspešan mandat i istakao da su bilateralni odnosi Srbije i Austrije na visokom nivou, sveobuhvatni i razvijeni, naglasivši potrebu za dodatnim jačanjem političkog dijaloga, imajući u vidu da je Austrija jedan od najvažnijih ekonomskih partnera Srbije, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova.

Sagovornici su razgovarali i o austrijskoj podršci evropskom putu Srbije, a Đurić je istakao da veruje da će Austrija nastaviti da pruža podršku Srbiji i kroz postojeće formate.

Đurić je poručio da učešće Austrije na Ekspo 2027 predstavlja još jednu potvrdu prijateljstva i značajnu priliku za dodatno povezivanje dve zemlje i otvaranje novih mogućnosti za saradnju, navedeno je u saopštenju.
 

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OBUČAVAJU SVEŠTENIKE ZA MASOVNE VOJNE SAHRANE: Moguće je zamisliti do 20 poginulih dnevno u najgorim danima velikog rata

OBUČAVAJU SVEŠTENIKE ZA MASOVNE VOJNE SAHRANE: "Moguće je zamisliti do 20 poginulih dnevno u najgorim danima velikog rata"