ĐURIĆ SA NOVIM AMBASADOROM AUSTRIJE: Odnosi na visokom nivou, potrebno jačanje dijaloga

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić primio je danas novog ambasadora Republike Austrije u Republici Srbiji Ena Drofenika, a tokom susreta razmenili su mišljenja o aktuelnim međunarodnim i regionalnim pitanjima sa posebnim osvrtom na situaciju na Zapadnom Balkanu.

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Đurić je poželeo ambasadoru uspešan mandat i istakao da su bilateralni odnosi Srbije i Austrije na visokom nivou, sveobuhvatni i razvijeni, naglasivši potrebu za dodatnim jačanjem političkog dijaloga, imajući u vidu da je Austrija jedan od najvažnijih ekonomskih partnera Srbije, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova.

Sagovornici su razgovarali i o austrijskoj podršci evropskom putu Srbije, a Đurić je istakao da veruje da će Austrija nastaviti da pruža podršku Srbiji i kroz postojeće formate.

Đurić je poručio da učešće Austrije na Ekspo 2027 predstavlja još jednu potvrdu prijateljstva i značajnu priliku za dodatno povezivanje dve zemlje i otvaranje novih mogućnosti za saradnju, navedeno je u saopštenju.



(Tanjug)