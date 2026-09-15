Politika

TAKER KARLSON O NATO AGRESIJI NA JUGOSLAVIJU: Jedna od najgorih stvari koje su SAD uradile

Novosti online

15. 09. 2026. u 19:58

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NATO agresija na SRJ 1999. godine je jedna od najgorih stvari koje su SAD uradile dugo vremena, rekao je svojevremeno američki voditelj Taker Karlson.

ТАКЕР КАРЛСОН О НАТО АГРЕСИЈИ НА ЈУГОСЛАВИЈУ: Једна од најгорих ствари које су САД урадиле

Foto: EPA/Erik S. Lesser

U razgovoru sa novinarom Takerom Karlsonom, u osvrtu na taj period, nekadašnji guverner američke savezne države Ilinois Rod Blagojević je rekao da su SAD i NATO 1999. godine, bez dozvole Ujedinjenih nacija, odlučili da bombarduju suverenu zemlju.

- Želim da vam se zahvalim što ste to spomenuli. To je jedna od najgorih stvari koje je ova zemlja uradila dugo vremena, a potpuno je zaboravljena i nije se pričalo o tome od tada - kazao je Taker u svojoj emisiji.

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