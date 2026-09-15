TAKER KARLSON O NATO AGRESIJI NA JUGOSLAVIJU: Jedna od najgorih stvari koje su SAD uradile
NATO agresija na SRJ 1999. godine je jedna od najgorih stvari koje su SAD uradile dugo vremena, rekao je svojevremeno američki voditelj Taker Karlson.
U razgovoru sa novinarom Takerom Karlsonom, u osvrtu na taj period, nekadašnji guverner američke savezne države Ilinois Rod Blagojević je rekao da su SAD i NATO 1999. godine, bez dozvole Ujedinjenih nacija, odlučili da bombarduju suverenu zemlju.
- Želim da vam se zahvalim što ste to spomenuli. To je jedna od najgorih stvari koje je ova zemlja uradila dugo vremena, a potpuno je zaboravljena i nije se pričalo o tome od tada - kazao je Taker u svojoj emisiji.
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