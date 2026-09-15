TAKER KARLSON O NATO AGRESIJI NA JUGOSLAVIJU: Jedna od najgorih stvari koje su SAD uradile

NATO agresija na SRJ 1999. godine je jedna od najgorih stvari koje su SAD uradile dugo vremena, rekao je svojevremeno američki voditelj Taker Karlson.

Foto: EPA/Erik S. Lesser

U razgovoru sa novinarom Takerom Karlsonom, u osvrtu na taj period, nekadašnji guverner američke savezne države Ilinois Rod Blagojević je rekao da su SAD i NATO 1999. godine, bez dozvole Ujedinjenih nacija, odlučili da bombarduju suverenu zemlju.

- Želim da vam se zahvalim što ste to spomenuli. To je jedna od najgorih stvari koje je ova zemlja uradila dugo vremena, a potpuno je zaboravljena i nije se pričalo o tome od tada - kazao je Taker u svojoj emisiji.

Former Illinois Governor Rod Blagojevich, a lifelong Democrat, did eight years in federal prison. By the time he got out in 2020, his party had gone completely insane. He’s now all in for Donald Trump.



(0:00) Blagojevich’s Prison Experience

(10:10) The Left’s Anti-Christian… pic.twitter.com/cWi5hZ4gfL — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) October 30, 2024