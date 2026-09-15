Politika

VUČIĆ SUTRA S VUDRAFOM: Predsednik Srbije sastaće se sa komandantom Nacionalne garde Ohaja

В.Н.

15. 09. 2026. u 19:29

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PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sa komandantom Nacionalne garde Ohaja, general-majorom Metjuom Vudrafom u sredu, 16. septembra 2026. godine, u 08.30 časova.

ВУЧИЋ СУТРА С ВУДРАФОМ: Председник Србије састаће се са командантом Националне гарде Охаја

FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ

Sastanak je zakazan u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

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