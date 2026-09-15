Politika

EPS DEMANTOVAO LAŽNI DOKUMENT: "Apsolutna je laž i zloupotreba imena kompanije"

В. Н.

15. 09. 2026. u 19:21

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AKCIONARSKO društvo "Elektroprivreda Srbije" obaveštava javnost da je dokument koji se pojavio na društvenim mrežama apsolutna laž i nije saopštenje EPS upućeno zaposlenima, već očigledna zloupotreba logotipa i imena generalnog direktora EPS.

ЕПС ДЕМАНТОВАО ЛАЖНИ ДОКУМЕНТ: Апсолутна је лаж и злоупотреба имена компаније

Foto:Facebook/Elektroprivreda Srbije

Dokument u kojem se zaposleni pozivaju da se odreknu dela rade zarad potreba kampanje je falsifikovani sadržaj koji je neovlašćeno predstavljen kao zvaničan dokument kompanije, sa očiglednom namerom da se zaposleni dovedu u zabludu i nanese šteta ugledu EPS-a i rukovodstvu kompanije.

EPS poziva zaposlene i javnost da ne nasedaju na ovakve neistinite objave i da informacije o odlukama i aktivnostima kompanije proveravaju isključivo putem zvaničnih komunikacionih kanala EPS-a.

Kompanija je, u skladu sa zakonom, preduzela odgovarajuće mere radi zaštite svog ugleda i integriteta, kao i radi utvrđivanja odgovornosti za kreiranje i širenje ovog falsifikovanog dokumenta.

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