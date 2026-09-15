DOK BRISEL ĆUTI, SVE JE DOZVOLJENO PROTIV SRSPKOG NARODA NA KiM
Od danas zastava OVK vijoriće se na svakoj džamiji na Kosovu. Islamska zajednica Kosova donela je odluku da sve strukture njenih institucija postave zastavu OVK na svojim objektima.
Prema toj odluci, zastave OVK će biti postavljene i na minarete, pored stalnih mesta za postavljanje zastava.
Odluka je doneta na sastanku predsedništva Islamske zajednice Kosova'.
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Upozorenje NATO admirala: "Ne govorim ovo da bih uplašio ljude, ali ruski udar preti mnogo ranije nego što smo mislili!"
BIVŠI predsednik Vojnog odbora NATO alijanse, Rob Bauer, kaže da bi Rusija mogla da obnovi sposobnost napada na ovaj savez u roku od otprilike tri godine, čak i dok traje rat u Ukrajini, kao i da bi mogla da ima podsticaj da testira Severnoatlantski savez ograničenim napadom.
14. 09. 2026. u 17:48
Komentari (0)