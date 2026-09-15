Politika

DOK BRISEL ĆUTI, SVE JE DOZVOLJENO PROTIV SRSPKOG NARODA NA KiM

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

15. 09. 2026. u 18:57

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Od danas zastava OVK vijoriće se na svakoj džamiji na Kosovu. Islamska zajednica Kosova donela je odluku da sve strukture njenih institucija postave zastavu OVK na svojim objektima.

ДОК БРИСЕЛ ЋУТИ, СВЕ ЈЕ ДОЗВОЉЕНО ПРОТИВ СРСПКОГ НАРОДА НА КиМ

Credit: Armend NIMANI / AFP / Profimedia

Prema toj odluci, zastave OVK će biti postavljene i na minarete, pored stalnih mesta za postavljanje zastava.

Odluka je doneta na sastanku predsedništva Islamske zajednice Kosova'.

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