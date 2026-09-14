"RAZOTKRIVANJE BLOKADERA" Vučić u Nacionalnom dnevniku: Razmislite šta su planovi i programi, šta ko nudi građanima Srbije

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić bio je gost Nacionalnog dnevnika na TV Pink.

Foto: Printskrin/TV Pink

U pogledu "zvučnog topa" i analize VJT da nije korišćen bilo kakav zvučni sistem, kaže da misli da je to važno zbog istorije i onoga što ostaje iza nas.

- Mi da vratimo vreme i da ispravimo štetu koju su napravili je nemoguće - naveo je on.

Ističe da su stranci hteli da poseju negativne emocije da bi uništili zemlju i doveli čak do građanskog rata.

- To je izgledalo jer je neko huk poletanja aviona nalepio i zato je ljudima izgledalo kao da ih je nešto počistilo. To je bio montiran snimak i ljudi iz VJT su uspeli da dođu do toga - kaže Vučić.

Suština je da su tu priču, o Jovanjici, Sarajevo safariju i dečaku iz Valjeva izmišnjali je su hteli mene da dehumanizuju, naveo je Vučić.

Ističe da su stvarni lideri Studentske liste Bojan Pajtić i Dušan Petrović.

- To su Pajtićevi ideološki sledbenici. Razumem da su on i Petrović zadovoljni. Kako je moguće da su odjednom ljudi koji uvek za sebe govore da su slobodni građani, da nisu obavezani sendvičima, platama, kako samostalno donose odluke, a neko ih kao u tor tera da potpišu listu na kojoj ne znate ko će biti, ko će biti prvi, ko odlučuje o njoj. Hoćete da nam vodite decu u budućnosti i državu, a niko ne zna gde - kaže Vučić.

Lažima su nam doveli društvo do ivice ponora, tvrdi on.

- Ponosan sam što sam nosilac liste stvarno slobodnih ljudi koji neće da dozvole totalitarizam - kaže Vučić.

Podseća da je taj stav "ne znamo ko je na listi, ali znamo da će odlučiti da budu najbolji" nešto što podseća na period posle 1945. godine.

- Pa to kod nas nije bilo ni '46, ni '47, dok je još Kominterna zapovedala. Tada su govorili"zidovi imaju uši", "stigao je nalog", a od koga... Ne zna se. Progutao te mrak. Tako je i danas, oni bi da dinstaju, da teraju ljudi da plivaju negde, ali nam nikad nisu rekli da li su za NATO, šta bi uradili po pitanju Kosova i Metohije (pošto su izbacili sve koji su nacionalno orijentisani), šta bi uradili po pitanju Kosova i Metohije, zločina u Srebrenici, sankcija Rusiji... - kaže Vučić.

Ističe da je to masa bez ideogije.

- Srećan sam što postoje ljudi i liste koje nisu uspeli da zaplaše - rekao je on.

Foto: Printskrin Pink TV

Mržnja je najstrašnija emocija, kaže on.

- Danas je šef studentske liste Pajtić rekao da sam potcenio nivo mržnje. Moguće je da je u pravu. Možda sam to uradio još dok nisam razumeo šta sve rade preko TV N1, radio sam i borio sam se sve vreme, a oni su sve vreme radili na zvučnom topu, Jovanjici, safariju, od lažima do toga da sam nepomenik, loš čovek... Kada vas dehumanizuju, onda više nemate politički izbor. Onda nema izbora između politika. Pitanje je da li ste za čoveka ili "onog koji nije čovek". Bili su veoma uspešni u tome - tvrdi Vučić.

Kaže da mržnja uvek dovodi do blokada i zaustavljanja Srbije.

- Oni koji ne mrze, žele dijalog i razgovor, njihova borba uvek dovede do rezultata najboljeg za ovu zemlju - kaže on.

Analiza VJT je perfektna, tvrdi Vučić.

- Nisu nam rekli šta se nije dogodilo, već je otkriveno javnosti šta se dogodilo. Prvi put su nacrtali i pokazali kako su celu priču odigrali i ko su nalozi, za čije vlasnike očekujem da će biti privedeni poznaniju prava, koji su dodavali zvuk poletanja aviona - tvrdi Vučić.

Ljudi u Srbiji su umorni od toga, naveo je predsednik Srbije. Pita da li je Jovo Bakić budućnost Srbije, a da on u normalnoj zemlji bi bio "apsolutno ništa", a nije bio vetiran.

- O čemu ljudi govore? Samo sam neke spomenuo jer ne znam ko je na toj listi - naveo je Vučić.

Kaže da su blokaderi živeli na tragedijama (komntarišući reči o Jove Bakića o tome), da oni navijaju za Albaniju i Englesku protiv Srbije.

- Nećete nikad od njih čuti odgovor na neko nacionalno pitanje. Idolatrija studenata i profesora je bila veoma opasna dva, tri meseca - naveo je on.

Rekao je da se ideje i planovi moraju sagledavati, a ne postupati po idolatriji.

Ističe da se blokadera više niko ne plaši nigde i podseća da su blokade fakulteta nezakonite.

- Nemate pravo da blokirate fakultete, bilo kada i da ih pretvarate u sedišta političkih stranaka učesnika izbora. To je sve protivzakonito, to su radili prethodne dve godine i sad hoće opet da rade. Prošlo je vreme ludostima, nisu građani Srbije više tako blesavi niti zastrašeni kao pre godinu dana. Ponosan sam što svojim leđima, glavom i uvek ispred ljudi sam predvodio otpor tiraniji - kaže on.

Ističe da je srećan što je nosilac liste protiv onih koji bi da u Srbiju vrate tiraniju.

Kad je u pitanju pomoć države koja je legla penzionerima, kaže da su mu otac i majka javili da su dobili po 20.000 dinara jer imaju najveće penzije.

- Bili su zahvalni - kaže on.

Foto: Printskrin/TV Pink

Ističe da im je poručio da mora da učini više za one koji imaju manje od njih, da mora da bude pravičan.

- Jesu uplaćivali doprinose veće, ali ako neko ima penziju od 30.000 ili 25.000 dinara... Dajte da pomognemo tim ljudima bar malo više jer oni jedva krpe kraj s krajem - kaže on.

Ističe da su penzioneri i borci zaslužili podršku države.

- Znam da nikad nije dovoljno dobro, razumem da moramo sebe da menjamo - naveo je on.

Ističe da će morati mnogo sebe da menja, kao i mnogi drugi. Kaže da će 27. podneti ostavku na mesto predsednika, obratiti se to veče ljudima i zahvaliti se na podršci.

- Verno sam služio Srbiji, građanima ove zemlje - tvrdi Vučić.

Kaže da onda ide kao običan građanin, da je nabavio kamionče, ima svoj auto, ali i kamp kućicu da može da spava.

- Biće neko vlaško kolo, pa ću morati da ostanem do 1 noću - kaže on.

Foto: Printskrin/TV Pink

Najavio je velike skupove u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i završni u Nišu.

- U Nišu su bile najjezivije slike gde su devojke pogađali kamenjem i jajima u glavu. Hoću da pružimo dodatnu podršku Nišu, Prokuplju, Leskovcu, Vranju, Pirotu i da tamo završimo pobedničku kampanju - naveo je Vučić.

Ističe da ćemo znati rezultate izbora kad se prebroje glasovi.

- Pobili bi oni nas svakog 15. u mesecu. To su bajke za malu decu. Niti će koga da biju, niti će koga da ruše - naveo je on.

Nada se da će njegova lista postavila cilj da ima više od 50 odsto.

- Sve ispod 50 odsto - lično ću biti nezadovoljan. Verujem da smo to zaslužili. Budemo li izgubili izbore, priznaću rezultate kad pređemo 65-70% uzorka. Samo razmislite šta su planovi i programi, šta ko nudi građanima Srbije. Jer izbori nisu jedan dan, na izborima donosite odluku na naredne četiri godine- tvrdi on.