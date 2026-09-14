Srpska lista zatražila od KFOR-a i Euelksa- SPREČITE SVAKI POKUŠAJ UGROŽAVANJA BEZBEDNOSTI GRAĐANA

SRPSKA lista zatražila je od KFOR-a i EULEKS-a da, u skladu sa mandatom koji im je poveren, preduzmu sve neophodne mere kako bi se osigurali mir, bezbednost i stabilnost na prostoru Kosova i Metohije, posebno u danima kada se očekuje izricanje presude četvorici bivših komandanata tzv OVK optuženima u Hagu.

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Iz ove liste ističu da je neophodno pojačano prisustvo međunarodnih bezbednosnih misija u mešovitim sredinama, a naročito u srpskim sredinama južno od Ibra, kako bi se preventivno delovalo i sprečio svaki pokušaj ugrožavanja bezbednosti građana, izazivanja incidenata ili narušavanja javnog reda i mira

-Od KFOR-a i Euleksa očekujemo da u okviru svojih nadležnosti zahtevaju od kosovske policije da svoje obaveze izvršava profesionalno odgovorno, nepristrasno, isključivo u skladu sa zakonom uz puno poštovanje prava i bezbednosti svih građana bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost-navode iz Srpske liste iz koje posebno ukazuju na potrebu pojačanog preventivnog delovanja kako bi se uoči izricanja presude najavljene za 16 septembar predupredile eventualne tenzije, provokacije ili incidenti, koji bi mogli ugroziti mir i stabilnost na terenu.