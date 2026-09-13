OD „STUDENTSKE POBEDE“ DO ODUSTAJANJA U SUBOTICI: Gde je nestala ogromna podrška kojom su se blokaderi hvalili?
Od „studentske pobede“ do odustajanja u Subotici: Gde je nestala ogromna podrška kojom su se blokaderi hvalili?
Nije im dugo trebalo da shvate da im je to neisplativo
Mesecima su tvrdili da iza njih stoji većinska Srbija, slavili broj pratilaca, govorili o stotinama hiljada potpisa i najavljivali izbornu pobedu. Prvi dani stvarne izborne trke, međutim, donose i potpuno drugačije slike – u Subotici je najavljeno prikupljanje potpisa obustavljeno.
Vanredni parlamentarni izbori tek su raspisani, a jedna od glavnih političkih poruka blokaderskog pokreta već dolazi na ozbiljan test – onaj koji se ne meri lajkovima, objavama i viralnim porukama na društvenim mrežama, već konkretnom podrškom građana.
Blokaderi iz Subotice objavili su da neće biti prikupljanja potpisa za izbornu listu u tom gradu.
Ta informacija posebno dobija na težini kada se uporedi sa slikom koju je blokaderski pokret mesecima stvarao o sopstvenoj političkoj snazi.
Mesecima najavljivali „većinsku Srbiju“
Od početka blokada javnost je zasipana tvrdnjama o ogromnoj podršci pokretu.
Predstavljani su brojevi sa društvenih mreža, masovnost skupova i različite akcije kao dokaz da je politički odnos snaga u Srbiji već promenjen. Iz njihovih poruka praktično se moglo zaključiti da je izborna pobeda samo formalnost.
Sada je, međutim, došlo vreme kada se podrška pretvara u nešto sasvim konkretno – ime, prezime i overen potpis birača.
I upravo tada iz Subotice stiže vest da se od najavljenog prikupljanja potpisa odustaje.
Jedno je mesecima „pumpati“ atmosferu, stvarati tenzije i na društvenim mrežama graditi utisak ogromne podrške, a sasvim drugo dobiti stvarno poverenje građana. Potpis nije lajk ni pregled – iza njega čovek staje svojim imenom. A upravo kada je došlo vreme za to, pokazuje se da građani nisu spremni da tako lako daju podršku politici koju povezuju sa blokadama, incidentima i nasiljem. Na kraju, politička snaga se ne meri bukom, već poverenjem naroda.
Zbog evidentnog manjka podrške, blokaderi postaju sve agresivniji, pa su tako jednu ženu napali jer se protivila postavljanju njihovog banera na zgradu u kojoj živi.
(24 sedam)
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