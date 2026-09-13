„STUDENTI POBEĐUJU“ MORA DA STOJI, ČAK I AKO STANARI NEĆE? Vređali i psovali ženu koja je pokušala da skine baner
MESECIMA govore o slobodi, demokratiji i pravu na drugačije mišljenje, a onda su ženu koja je pokušala da ukloni blokaderski baner sa zgrade dočekali uvredama, psovkama i podsmehom – i nisu joj dozvolili da ga skine.
Nova scena sa blokaderskog skupa pokazala je kako izgleda njihovo pozivanje na demokratiju kada se pojavi neko ko ne želi da prihvati njihove poruke.
Na zgradi je bio istaknut baner sa porukom „Studenti pobeđuju“, a jedna žena pokušala je da ga ukloni. U tome, međutim, nije uspela – okupljeni joj nisu dozvolili da skine baner, a njen pokušaj ispraćen je uvredama, psovkama i podsmehom.
Demokratija samo dok misliš kao oni?
Upravo tu nastaje pitanje koje prevazilazi jedan baner. Ako se blokaderi mesecima predstavljaju kao borci za slobodu i pravo na drugačije mišljenje, gde je bilo pravo ove žene da se sa njihovom političkom porukom ne složi?
Nije pokušavala da ih spreči da imaju svoj politički stav. Pokušala je da ukloni njihovu poruku sa zgrade. Odgovor nisu bili tolerancija i prihvatanje drugačijeg mišljenja, već vređanje, psovke i podsmeh.
I upravo odnos prema neistomišljeniku pokazuje koliko neko zaista veruje u demokratiju o kojoj govori.
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