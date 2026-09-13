Politika

"SIGURAN SAM DA ĆE KFOR ČUVATI BEZBEDNOST SRBA NA KiM" Vučić o presudi Tačiju: Prosto ne verujem ni da evropljani ni SAD žele da vide nasilje

В.Н.

13. 09. 2026. u 12:54

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PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se nakon održane vojne vežbe "Pobednik 2026" gde je prokomentarisao kako će izgeldati dani uoči izricanja presude Hašimu Tačiju.

СИГУРАН САМ ДА ЋЕ КФОР ЧУВАТИ БЕЗБЕДНОСТ СРБА НА КиМ Вучић о пресуди Тачију: Просто не верујем ни да европљани ни САД желе да виде насиље

Foto: Printskrin Pink TV

- Ja sam siguran iz razmenene pisama sa Ruteom da će KFOR čuvati bezbednost Srba na KiM. Prosto ne verujem ni da evropljani ni Amerikanci žele da vide neko nasilje.Ono što smo juče videli te pretnje, to smo očekivali. Nadam se da ono što sam čuo u razgovoru o bezbednostn našeg naroda da će to biti poštovano. Možda je bolje pitanje a u šta mi da verujemo ako u utorak budemo dobili presudu koja će reći da niko nije kriv za stradanje tih civila koji su stajali u optuženom aktu. Mi moramo da čuvamo političku stabilnost, ali će nam bar biti jasno šta su nam politički radili. -rekao je Vučić.

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