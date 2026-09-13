"SIGURAN SAM DA ĆE KFOR ČUVATI BEZBEDNOST SRBA NA KiM" Vučić o presudi Tačiju: Prosto ne verujem ni da evropljani ni SAD žele da vide nasilje
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se nakon održane vojne vežbe "Pobednik 2026" gde je prokomentarisao kako će izgeldati dani uoči izricanja presude Hašimu Tačiju.
- Ja sam siguran iz razmenene pisama sa Ruteom da će KFOR čuvati bezbednost Srba na KiM. Prosto ne verujem ni da evropljani ni Amerikanci žele da vide neko nasilje.Ono što smo juče videli te pretnje, to smo očekivali. Nadam se da ono što sam čuo u razgovoru o bezbednostn našeg naroda da će to biti poštovano. Možda je bolje pitanje a u šta mi da verujemo ako u utorak budemo dobili presudu koja će reći da niko nije kriv za stradanje tih civila koji su stajali u optuženom aktu. Mi moramo da čuvamo političku stabilnost, ali će nam bar biti jasno šta su nam politički radili. -rekao je Vučić.
Preporučujemo
SRAMNO PRIZNANjE BLOKADERKE AIDE ČOROVIĆ: Plenumašima sam dala desetine hiljada evra
13. 09. 2026. u 07:08
NAJBOGATIJA ZEMLjA KOJA JE USPELA DA OSTANE BEZ STRUJE
12. 09. 2026. u 23:24
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Srbiju čeka liga nacija: Evo koliko koštaju ulaznice za mečeve protiv Grčke i Holandije
Reprezentaciju Srbije čekaju mečevi protiv Grčke i Holandije, a od petka, 11. septembra, počinje prodaja pojedinačnih ulaznica za prve dve utakmice kao i paketa ulaznica koji obuhvataju oba septembarska meča na stadionu „Rajko Mitić“ u Beogradu.
11. 09. 2026. u 12:43
Našli džinovsku anakondu u travi kraj Dunava: Policija uhvatila zmiju - sad se svi pitaju jedno
OBIČNA šetnja obalom Dunava u Bavarskoj pretvorila se u zastrašujući susret kada je jedna žena u travi ugledala ogromnu zmiju, debelu najmanje koliko i ljudska ruka. Ispostavilo se da je reč o anakondi dugoj više od dva metra.
11. 09. 2026. u 18:41
Komentari (0)