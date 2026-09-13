Politika

"STIGLI SU DO TOGA DA ĆE NAS VEŠATI PO BANDERAMA" Brnabić: Zanimljiv plan i program tzv. Studentske liste

В. Н.

13. 09. 2026. u 12:22

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ČLANICA Predsedništva Srpske napredne stranke, Ana Brnabić nadovezala se na komentar Milenka Jovanova, pa je na svom profilu "Iks" prokomentarisala plan i program tzv. Studentske liste.

СТИГЛИ СУ ДО ТОГА ДА ЋЕ НАС ВЕШАТИ ПО БАНДЕРАМА Брнабић: Занимљив план и програм тзв. Студентске листе

Foto: Ivana Vukotić/PKS

- Zanimljiv plan i program tzv. Studentske liste - od šišanja i jurenja, prženja i flambiranja, stigli su, uz pomoć hrvatskog "trećeg oka" Margetića, do toga da će nas vešati po banderama. Nasuprot tome, lista ALEKSANDAR VUČIĆ - UJEDINjENA SRBIJA nudi dijalog, pomirenje, zajedništo, u cilju daljeg jačanja Srbije, samostalne i suverene. To se, naravno, ne sviđa ni Margetiću, ni Piculi, ni mnogima u regionu koji su podržali tzv. Studentsku listu sa jednim ciljem - ona će, kakva god bila i bez bilo kakvih vrednosti i ideologije - svakako oslabiti Srbiju i vratiti je u vreme kada smo kaskali za čitavim regionom - napisala je Brnabić.

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