VEŽBA "POBEDNIK 2026" Vučić: Formiramo digitalnu armiju, cilj je da što manje izlažemo vojnike (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je taktičkoj vežbi sa bojevim gađanjima "Pobednik 2026"

Foto: Printskrin Pink TV

Obraćanje predsednika Vučića

- Veoma sam ponosan na oficire, podoficire i vojnike koji su izveli vežbu danas. Bila je veoma komplikovana sa nelakim meteouslovima sa pojačanim vetrom. To govorim i zbog padobranaca i zbog naleta naših aviona i helikoptera, pogodaka u mete i ciljeve koje nije bilo jednostavno pogoditi. Ponosan na njihov trud, oni ovu vežbu nastavljaju, oni će nastaviti maršovske vežbe i ovde su već nekoliko dana i mnogo rade, mnogo energije je uloženo. Mnogo novca je uloženo. Danas ste mogli po prvi put da vidite napad robotizovanih besposadnih i bespilotnih letelic, bez ijednog čoveka napad na čitavo naselje i mogli ste da vidite osim malog Miloša i robote pse koje nije bilo lako stabilizovati za tako preciznu vatru. Uspeli smo da okačimo na njih tri stvari: RBG Revolverski bacač granata, zolje i 762 mitraljez. Mogli ste da vidite osam različitih dronova i nažalost, neke smo morali da srušimo. Moraju vojnici da vežbaju, ali to je pokazalo koliko i kojom brzinom napredujemo. To radimo da bi smo sačuvali mir i stabilnost. Jasno je svakome da mi nikada ne želimo da ugrozimo. Hoćemo mir i stabilnost, hoćemo da sami štitimo svoje nebo i zemlju i zato svima hvala.

Vrhovni komandant ocenio je vežbe kao "vrlo dobre".

Vučić je podelio planove o formiranju tzv. "digitalne armije" kako bi što manje izglagali vojnike u slučaju borbe.

- Bili su vojnici izloženi, ne možete bez ljudskog faktora, uvek je tu. Videli ste naše fantastične snajperske timove, neko mora da vozi i upravlja vatrom iz Lazara 3, Miloša i borbenih vozila pešadija,tenkova. Neko mora da vozi avione i upravlja vatrom iz MiGova i Orlova, i svih helikoptera. Da li gledamo da izložimo ljude što manje moguće, da naravno! I to je budućnost. Radimo na potpunoj transformaciju koja nije brza i jednostavna, ali radimo na formiranju "digitalne armije".

- U jednom trenutku kada naše borbeno vozilo snimi cilj i metu, on odmah šalje digitalni signal našoj artiljeriji. Ne da objašnjava kao u filmovima, već pritiskom na dugme. To vreme odlučivanja donosi prednost najmodernijim armijama. To mora da bude svedeno na najmanji mogući nivo.

- Mogli ste da vidite i izraelski "Puls" kako dejstvuje na 300km. To su izvanredne nove performanse naše vojske. I naša industrija dronova se razvija pored toga što kupujemo sa strane.

Govorio je i o maršu u Prištini i o izricanju presude Hašim Tačiju.

- Ja sam siguran, iz razmena pisanja sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom, da će KFOR očuvati bezbednost i sigurnost stanovnika na KiM. Ne mislim da ni Evropljanima ni Amerikancima odgovara da vide bilo kakvo nasilje. Ono što smo videli juče, te pretnje, na to smo već naučili i to smo očekivali. Nadam se da u skladu što sam bezbroj puta čuo i dobio i u razgovoru dobio kao garancije za opstanak našeg naroda, da će to biti poštovano. A šta će oni da rade, stvarno ne znam. Bolje je pitanje, a u šta mi da verujemo ako u utorak dobijemo presudu u kojoj će reći da niko nije kriv za stradanje tih desetine civila koji su stajali u okružnom aktu? Mi moramo da čuvamo mir i stabilnost.

Na pitanje da li su država, Ministarstvo odbrane i vojska Srbije spremni za uvođenje obaveznog vojnog roka, predsednik je rekao da je sve spremno.

- Od marta ide normalno. Posebno sam srećan, to je malo dana, 75 dana. Ali će mnogo značiti, odgovornost i odrastanje za naše mladiće, a mislim da je to važno i za razvoj naših gradova, posebno u podgraničnim područjima od Pirota do Sombor. Kada imate takvu vrstu kasarne, to je kao da imate fabriku u tom gradu, i verujem da će ljudima mnogo značiti.

Prokomentarisao je i zvanični dokument Javnog tužilaštva u kome se navodi da nije bilo zvučnog topa.

- Znali smo mi to od početka. Najveća laž je ustvari bila na koju ni ja nisamo mogao da dam zdravorazumski odgovor i sad smo ustanovili kao država da je reč o montiranom snimku. To je onaj huk koji čujete, taj huk ne postoji na originalnim snimcima. Nikada se nije dogodio. Sve su lagali, montirali i izmišljali kako bi srušili Srbiju. Biće još mnogo takvih stvari.

- Videli ste prekjuče, iako sam odmah reagovao, kada je napadnut dekan Sinani. Napao ga je čovek koji je video da je sa bankomata uzeo novčanik. Uhapšen je taj čovek, narkoman, secikesa, tuđi državljanin. Vraćen je novčanik dekanu. Oni su i od toga pokušali da naprave političku priču. Nema kraja lažima, besmislicama i svemu drugom. To mora da se nastavi. Suviše je novca uloženo u rušenje države da bi se sada odustalo. Sada će biti najteži napadi, najveći napori, najveće neistine. A ovo sa zvučnim topom ući će u istoriju beščašća i pitaćete, čak i ako pobede, narednih 10 godina: "A zašto ste lagali? Je li to moralo da bude cena za rušenje države?" Drugog objašnjenja nema. Suviše je strašno da biste mogli da se čak i radujete nalazima ili da kažete bilo šta racionalno o svemu tome. Godinu dana najjezivije kampanje, jedva izbegnutog krvoprolića u Srbiji. Ko zna koliko ljudi su pretukli i ne znam šta, koliko su mržnje posejali, a sve na osnovu jedne laži i montiranog snimka. Nadam se da će svi koji su učestvovali na kraju odgovarati.

Foto: Printscreen

Foto: Printscreen

Obraćanje generala

- Dame i gospodo, dozvolite mi da izrazim svoje zadovoljstvo i ponos na rezultate današnjeg rada. Ono što je danas prikazano pored novina u korišćenju i upotrebih novih stredstava ratne tehnike jeste i element koji se odnosi na sposobnost koju definitivno ne možemo da dobijemo. Jer je za to neophodno vreme i obuka i potrebni su uslovno rečeno, efektivni rezultati. Republika Srbija sa ponosom može da posmatra izgradnju operativnih sposobnosti vojske Srbije s obzirom da je ona snaga koja garantuje bezbednost.

Vežbe u toku

Evakuacija teže i lakšeg povređenog vojnika.

Foto: Printscreen

Mi17 je spreman za medicinsku evakuaciju. Helikopter je namenjen za taktički transport ljudstva i materijala.

Foto: Printscreen

Može da preveze do 4000 kg i može da prevozi 24 naoružana vojnika, 12 bolesnika sa medicinskom opremom ili 28 putnika.

Foto: Printscreen

Pešadijski vodovi vrše neutralisanje otrkivenih ciljeva u naseljenom mestu.

Foto: Printscreen

MRAP su nastavili sa praćenjem u glavnom pravcu napada, a drugi borbeni ešalon prati prvi borben ešalon.

Foto: Printscreen

Pešadija i vozilo Lazar 3M rasporedom štite tenkovski vod M84 protiv protivoklopnih stredstava.

Foto: Printscreen

Foto: Printscreen

Dejstvo dve baterije "Nora" i četiri dejstvo minobacača 120mm.

Samohodna top haubica "Nora" namenjena je za opštu vatrenu podršku sopstvenih jedinica. Maksimalan domet upotrebom municije na bazi gasa je 41 km, a upotrebom aktivnog reaktivnog projektila čak do 60 km.

Prikazana su i dva savremena višecevna lansera raketa "vampir" i "puls".

Foto: Printscreen

Helihopteri "Gama" doleću na ektremno malim visinama prateći konfiguraciju terena i deluju borbenim raketama "Maljutka".

Foto: Printscreen

Predstavljeni su i robot-psi "Robodog" koji obezbeđuju prostor i uslova za upad specijalnih timova.

Foto: Printscreen

Robodog je namenjen da prvi ulazi u potencijalno minirane objekte i teško vidljive kako bi podržao jedince zajedno sa drugim robotima.

Foto: Printscreen

Na sebi imaju postavljene mitraljeze, revolveske bacače i zolje. Foto: Фото: Танјуг/Раде Прелић POGLEDAJ GALERIJU U okviru vežbe prikazano je i dejstvo robotizovanih platformi, među kojima je i "mali Miloš". Foto: Printskrin

Pokret delova voda za podršku na borbenim vozilima MRAP u akciji.

Ostvareno dejstvo protivoklopne raketne grupe raketom Kornet i Maljutka.

Printskrin

Foto: Printscreen

Foto: Printscreen

Foto: Printscreen

Uspešno dejstvovanje dronova "komaraz K2A" sa bojevom glavom dvostrukog dejstva. Foto: Printscreen Dejstvo iz artiljerijskih sistema



Borbeni avioni "MiG-29SM", modernizovana višenamenska verzija borbenog aviona "MiG-29", uspešno su dejstvovali bombama koje se lansiraju sa daljine od 20 do 100 kilometara.

U okviru vežbe prikazano je i dejstvo udarne grupe aviona "orao".

Foto: Printscreen

Foto: Printscreen

Na video zidu prikazan je desant pripadnika 63. padobranske brigade.

Za izvršenje angažovan je transportni avion C295.

Foto: Printscreen

Foto: Printscreen Strela-M

Foto: Printscreen Izvršena vežba obaranja dronova samoubica

Jedan od najboljih PVO sistema kratkog dometa u Evropi, raketni sistem HQ17 uspešno uništio ciljeve.

Foto: Printskrin Pink TV

Foto: Printscreen MiG 29 u lovačkog konfiguraciji



Prikazano je i dejstvo izviđačkih letelica "senka" i "vrabac", kao i nalet "migova 29" u lovačkoj konfiguraciji. Foto: Printscreen MiG-29



Po odobrenju predsednika Republike i Vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića dat je signal za početak vežbe. Foto: Printscreen

Foto: Printscreen

Foto: Printscreen

Foto: Printscreen

Obraćanje generala Nedeljkovića

Prisutnima se najpre obratio brigadni general Nebojša Nedeljković koji je najavio šta će sve moći da bude viđeno tokom današnje vojne vežbe.

Poručio je kako je vrhovni komandant oružanih snaga Vučić dao dozvolu za početak velike združene vojne vežbe "Pobednik 2026".

- Dobro došli na privremeni poligon Pešter. Na osnovu Direktive za obuku, na privremenom poligonu Pešter izvodi se združena taktička vežba sa bojevim gađanjem "Pobednik 2026". Združena taktička vežba izvodi se po temi "Izvođenje napadne operacije". Združenu taktičku vežbu sa bojevim gađanjem "Pobednik 2026" izvodi 2. brigada kopnene vojske, ojačana delom jedinica Vojske Srbije. Vežbajuće jedinice: napadnu operaciju izvode uz sadizam i podršku dela jedinica ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane i specijalnih jedinica. U toku izvođenja vežbe imaćemo priliku da vidimo borbene mogućnosti i efikasnost dela naoružanja i vojne opreme koja je nedavno u operativnoj upotrebi, kao i neke od najsavremenijih ključnih sredstava ratne tehnike u naoružanju Vojske Srbije. Na vežbi učestvuje više od 2.000 pripadnika Vojske Srbije i preko 500 ključnih sredstava ratne tehnike - otkrio je general Nedeljković.

Zatim je nastavio:

"Izvršiću orijentaciju i upoznaću vas sa objektima na kojima će se izvoditi vežba. Koso desno od vas, usamljeni žbun u proseku šume, i dalje sever. Nalazimo se u zahvatu Limsko-pešterskog operacijskog pravca, na privremenom poligonu Pešter u rejonu Dobrog Brda. Severno na 13 km Sjenica, severoistočno na 80 km Kraljevo, na 180 km Beograd, istočno na 37 km Novi Pazar, jugoistočno na 29 km Tutin. Zapadno na 29 km Brodarevo, severozapadno na 43 km Prijepolje. Radi lakšeg praćenja toka vežbe, pojedini delovi poligona obeleženi su brojevima od 1 do 9: reon broj 1, Rudov kamen; 2 i 3, Pusto polje; 4, 5 i 6, Papuča; 7 i 8, Kleča; 9, Tisovac".

Predsednik Srbije stigao je na poligon "Pešter"

Foto: Tanjug/Rade Prelić

Foto: Tanjug/Rade Prelić

Foto: Tanjug/Rade Prelić

Na vežbama prisustvuju Milorad Dodik i Bratislav Gašić, zvaničnici Republike Srpske, kao i predstavnici MUP-a Srbije i Republike Srpske.

Foto: Printskrin Informer TV

"POBEDNIK 2026"

Na privremenom poligonu "Pešter" u toku je završna faza prvog dela združene taktičke vežbe sa bojevim gađanjima "Pobednik 2026", koju u sadejstvu izvode jedinice Kopnene vojske, Ratnog vazduhoplovstva i PVO, specijalne i vojnopolicijske snage Vojske Srbije.

Cilj vežbe je dalje unapređenje obučenosti i osposobljenosti komandi i jedinica za pripremu i izvođenje borbenih operacija, organizovanje sadejstva, saradnje i zaštite snaga, a akcenat je na upotrebi novouvedenih i modernizovanih sredstava i sistema, kojim je Vojska Srbije opremljena u prethodnom periodu.

Vežbajuće jedinice su na teren izašle sredinom prošle sedmice, a intenzivne aktivnosti na ovom poligonu završavaju se u nedelju 13. septembra, vežbom ojačane taktičke grupe u izvođenju napadne operacije.