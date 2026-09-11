Politika

IDEMO DO POBEDE! Ana Brnabić potpisala podršku listi "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija"

В. Н.

11. 09. 2026. u 17:49

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ČLANICA Predsedništva Srpske narodne stranke, Ana Brnabić, pružila je podršku listi "Aleksandar Vučić-Ujedinjena Srbija".

ИДЕМО ДО ПОБЕДЕ! Ана Брнабић потписала подршку листи Александар Вучић-Уједињена Србија

Foto: Novosti

Doskorašnja predsednica srpskog parlamenta potpisala je podršku listi SNS u Opštini Novi Beograd.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

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