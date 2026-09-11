OVI BI DA VODE SRBIJU? Pogledajte pravo lice i rečnik kandidata studentsko-blokaderske liste (VIDEO)

DANAS je u javnosti objavljena lista za koju se tvrdi da je studentska.

Foto: Printskrin

A među imenima koja se na njoj pominju nažalost dobro poznata lica.

Jovo Bakić.



Zlatko Kokanović.Dejan Šoškić.Dejan Bodiroga.Porodica Štimac…

Uprkos mesecima najava da će se na toj listi pojaviti neka nova snaga, nova lica i ljudi sposobni da donesu “promene”, pred nama su uglavnom već viđena, politički istrošena i javnosti dobro poznata imena.

Ljudi koji se sada predstavljaju kao nekakva nova elita i, gotovo mesijanski, kao „spasioci Srbije“.

Ali javnost ima pamćenje.

Pamte se reči, nastupi i poruke. Pamte se pozivi da ulica zameni institucije, vulgarnosti, agresivna retorika, nervoza, velike reči i još veće ambicije.

Zato se nameće sasvim jednostavno pitanje: ovo su spasioci Srbije?

Ovo nisu nikakvi novi, jako obrazovani. uspešni ljudi koji se tek pojavljuju pred javnošću sa dokazanim rezultatima, svežim idejama i vizijom koja bi mogla nešto suštinski da promeni ili unapredi. Reč je o licima čije stavove, nastupe i javni angažman građani već godinama imaju priliku da procenjuju.

Predstavljati sve to kao veliko otkrovenje, novu elitu i spasonosnu formulu za Srbiju nije samo preterano, to je potcenjivanje ljudske inteligencije i dostojanstva.

Ne znamo ko će se na kraju zaista naći na konačnoj listi, niti da li je spisak koji je danas objavljen konačan.

Ali jedno pitanje ostaje:

Ako je ovo ta dugo najavljivana „nova Srbija“, gde su onda novi ljudi, nove ideje i rezultati koji bi opravdali tako velike reči?

Srbija zaslužuje ozbiljnost, znanje, odgovornost i pristojnost.

A „spasioci“ se ne postaje tako što vas neko tako nazove.

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