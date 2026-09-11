VUČIĆ SUTRA U OKOLINI MLADENOVCA: Obilazak radova na brzoj saobraćajnici "Vožd Karađorđe"

PROŠLO je četvrt veka od kada se desio jedan od najstrašnijih terostičkih napada koji svet pamti. Taj 11. septembar kada su se dva aviona, pod nasilnim upravljam pripadnika Al Kaide, zakucala u kule bliznakinje Svetskog trgovinskog centra u Njujorku, jedan je od najtužnijih dana u novijoj istoriji.