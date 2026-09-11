Politika

VUČIĆ SUTRA U OKOLINI MLADENOVCA: Obilazak radova na brzoj saobraćajnici "Vožd Karađorđe"

В.Н.

11. 09. 2026. u 14:12

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PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obići će sutra radove na brzoj saobraćajnici "Vožd Karađorđe", najavljeno je iz Predsedništva Srbije.

ВУЧИЋ СУТРА У ОКОЛИНИ МЛАДЕНОВЦА: Обилазак радова на брзој саобраћајници Вожд Карађорђе

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

Predsednik će obići radove u 10.00 časova, u blizini Mladenovca.

(Tanjug)

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