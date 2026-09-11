"MOJA REČ NEŠTO ZNAČI" Vučić: Podneću ostavku po povratku iz NJujorka, tad idem u kampanju kao običan građanin
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Palati Srbije da će, kako je najavio, odmah po povratku iz Njujorka podneti ostavku na funkciju, 25. ili 26. septembra, nakon čega će u kampanju krenuti kao "običan građanin"
Na pitanje N1 u kom svojstvu danas nastupa i kada će podneti ostavku, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da će ostavku podneti odmah po povratku iz Njujorka, 25. ili 26. septembra.
- Ovde nema nikakvih obećanja, ovo je ono što se dešava koliko sutra. Sve aktivnosti, uključujući i ovu, kao i vojnu vežbu, moram da prijavim. Odmah po mom povratku iz Njujorka podneću ostavku, 25. ili 26. i tada idem u kampanju kao običan građanin- rekao je Vučić.
On je dodao da želi da u kampanju ide kao "običan građanin", svojim automobilom, navodeći da su za te potrebe uzeli i mali kamion.
- Idem pa gde dođem, kažem ljudima neku reč. Moja reč nešto znači. Ja se svoje reči uvek držim - poručio je Vučić.
Preporučujemo
DODIK "OBJASNIO": Picule dolaze i prolaze, Republika Srpska je večna
10. 09. 2026. u 21:35
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Fudbaler šokirao naciju: Ne igram više za reprezentaciju dok je on selektor!
Fudbaler Lidsa Noa Okafor saopštio je danas da je odlučio da ne igra za reprezentaciju Švajcarske zbog, kako je naveo manjka poverenja i poštovanja koje prema njemu pokazuje selektor Murat Jakin.
10. 09. 2026. u 15:57
"NE MOGU DA TE GLEDAM!": Oliver Dragojević sa ovom pevačicom nije hteo da nastupa - zato što je Srpkinja (FOTO)
NEKADAŠNjA pevačica Koktel benda Jelena Ristić, svojevremeno je otkrila detalje s koncerta na kojem su nastupali Kemal Monteno i Oliver Dragojević.
09. 09. 2026. u 11:47
Komentari (0)