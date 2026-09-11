Politika

"MOJA REČ NEŠTO ZNAČI" Vučić: Podneću ostavku po povratku iz NJujorka, tad idem u kampanju kao običan građanin

В.Н.

11. 09. 2026. u 12:48

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Palati Srbije da će, kako je najavio, odmah po povratku iz Njujorka podneti ostavku na funkciju, 25. ili 26. septembra, nakon čega će u kampanju krenuti kao "običan građanin"

МОЈА РЕЧ НЕШТО ЗНАЧИ Вучић: Поднећу оставку по повратку из Њујорка, тад идем у кампању као обичан грађанин

Foto: Printskrin/TV Pink

Na pitanje N1 u kom svojstvu danas nastupa i kada će podneti ostavku, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da će ostavku podneti odmah po povratku iz Njujorka, 25. ili 26. septembra.

- Ovde nema nikakvih obećanja, ovo je ono što se dešava koliko sutra. Sve aktivnosti, uključujući i ovu, kao i vojnu vežbu, moram da prijavim. Odmah po mom povratku iz Njujorka podneću ostavku, 25. ili 26. i tada idem u kampanju kao običan građanin- rekao je Vučić.

On je dodao da želi da u kampanju ide kao "običan građanin", svojim automobilom, navodeći da su za te potrebe uzeli i mali kamion.

- Idem pa gde dođem, kažem ljudima neku reč. Moja reč nešto znači. Ja se svoje reči uvek držim - poručio je Vučić.

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