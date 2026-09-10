VUČIĆ O MASOVNOM ODZIVU NA SAHRANI MLADIĆA: LJudima je dozogrdilo da nas ponižavaju

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić učestvovao je na panelu u okviru Foruma GLOBSEC BELTALKS.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bg

Predsednik je govorio i reakcijama na sahranu generala Ratka Mladića.

- Lako bi mi bilo da se pravdamo, ne želim to da radim. Lako je pronaći žrtvenog jarca i reći imamo državnog krivca, to je uvek Srbija, to je Vučić, ali niko nije dublje analizirao situaciju. Kada je ratni zločinac Praljak 2017. izvršio samoubistvo u Hagu, u hrvatskom parlamentu, imali su izjavljivanje saučešća i minut ćutanja, imali su i deklaraciju u kojoj su neprihvatljive svih šest presuda protiv hrvatskih generala. Niko nije hteo da se zapita da li je bilo nečega gde smo mi krivi. Niko se nije zapitao zašto su ti ljudi u tako velikom broju prisustvovali sahrani. To je zato što je ljudima dozlogrdilo da nas ponižavaju. Srbi jedini nisu hteli da se otcepe od Jugoslavije, a samo su Srbi optuživani i osuđivani na zatvorske kazne. Dejtonski sporazum je promenjen na desetine puta. Briselski sporazum iz 2013. mi smo sve ispunili, nažalost smo rasformirali policiju i sudski i pravosudni sistem, a oni još nisu formirali ZSO. A prošlo je 13 godina. EU je bila supotpisnik. Zar ne vidite šta je razlog - rekao je.

Predsednik je govorio i o broju ljudi na sahrani.

- Očekivali smo da će doći 20-30.000 ljudi. Očekivali smo više ljudi iz RS. Ali, nisam bio iznenađen emocijama - nastavio je Vučić priču o Mladićevoj sahrani, pa dodao:

- Mir je prvi prioritet srpskog naroda. Moramo da radimo na našem putu za EU. Da li će biti neke odmazde? Mislim da hoće.