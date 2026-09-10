VUČIĆ OTVORENO: Srbija je ispred cele Evrope po rastu, ali nisam apsolutno zadovoljan
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić učestvovao je na panelu u okviru Foruma GLOBSEC BELTALKS.
Na pitanje zašto ulagati u Srbiju, Vučić je rekao:
- Pitanje je komplikovano. Manje je investicija nego ikada pre, iz raznih razloga, ne samo ovde, već širom Evrope i u mnogim delovima sveta. Srbija je u prvoj polovini godine dostigla stopu rasta 3,5 odsto, a to je rezultat broj 1 u Evropi. Da li sam apsolutno zadovoljan? Nisam.
Nije moguće praviti planove sa velikim ratovima u Ukrajini i na Bliskom Istoku. Malopre sam čuo da je cena gasa 168 dolara na hiljadu kubika, a cena nafte premašila 100 dolara. Ako govorimo o svetskoj trgovini, ne radi se o tržištu. Danas vidimo da svi se bave ne samo subvencijama, već uvode barijere, tarife, carine protiv konkurenata da bi napravili prednosti za sopstvena preduzeća. Tako dolazimo do sveta koji je nesiguran i gde ne možete planirati.
Nama je išlo nešto bolje od ostalih u regionu, ali ne možemo biti zadovoljni ako svima ne ide kako treba - zaključio je predsednik.
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