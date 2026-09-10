Tzv. Studentska lista je u stvari NVO Hidra! (VIDEO)

VODITELjKA Suzana Mančić nedavno je govorila o novom životnom poglavlju. Naime, ona je prodala stan od 175 kvadrata u Ulici kneza Miloša i preselila se na Voždovac. Trenutno živi u kući bez struje, a nedavno su se oglasile njene komšije, iz mesta gde je nekada živela.