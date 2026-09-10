Politika

Tzv. Studentska lista je u stvari NVO Hidra! (VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

10. 09. 2026. u 17:23

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KO je sve na njihovoj listi, ili koje su sve stranke izvršile političko samoubistvo da bi podržale tzv. studentsku - blokadersku listu.

Тзв. Студентска листа је у ствари НВО Хидра! (ВИДЕО)

FOTO: Novosti

Od stranaka do NVO i pojedinaca koji su učlanjeni ili dobijaju sredstva od nebrojenih stranih i "domćih" organizacija ova Hidra se širi svaki dan.

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