Politika

OPROŠTAJNI SUSRET NA ANDRIĆEVOM VENCU: Vučić se sutra sastaje sa ambasadorom Meksika Karlosom Feliksom Koronom

В.Н.

10. 09. 2026. u 16:52

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić primiće sutra u oproštajnu posetu ambasadora Sjedinjenih Meksičkih Država u Srbiji Karlosa Feliksa Koronu, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

ОПРОШТАЈНИ СУСРЕТ НА АНДРИЋЕВОМ ВЕНЦУ: Вучић се сутра састаје са амбасадором Мексика Карлосом Феликсом Короном

Foto: Novosti/T.J.

Sastanak će biti održan u 9.00 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

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