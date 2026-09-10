POTPUNI RASPAD BLOKADERSKE LISTE: Đokića vetirali, Bodirogu sklonili, El Sarag pomerili, a Srdanovića sa 188. mesta postavili na čelo

DOK blokaderi unapred proglašavaju izbornu pobedu, njihova navodno završena lista menja se iz sata u sat: posle vetiranja rektora Vladana Đokića i Dejana Bodiroge, za nosioca je prvo određena Sarah El Sarag, da bi u poslednjem trenutku na njeno mesto bio postavljen kardiolog Ilija Srdanović.

Foto: Printskrin

Blokaderska lista, koju njeni promoteri mesecima predstavljaju kao tajnu formulu za sigurnu izbornu pobedu, pretvorila se u otvoreno političko rasulo. Imena se smenjuju, kandidati vetiraju, redosled prekraja, a čovek koji je bio na 188. mestu preko noći postaje nosilac liste.

Do juče je kao najvažnije ime predstavljan rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić. Kada je, prema objavljenim rezultatima glasanja, vetiran, pojavio se snimak razgovora u kome se razmatra kako da ga uprkos tome vrate na listu.

Potom je u prvi plan izbio Dejan Bodiroga, koji je u delu javnosti već predstavljan kao gotovo izvesni nosilac blokaderske liste. Međutim, ni on, prema informacijama koje su dospele u javnost, nije prošao unutrašnji postupak odlučivanja.

Sledeća na redu bila je Sarah El Sarag. Prema listi do koje je došao Informer, ona je bila postavljena na prvo mesto, ispred Katarine Stanković, Željka Hubača, Aleksandra Cvetkovića i Adema Mavrića.

Ali ni ta verzija nije dugo trajala.

Sa 188. mesta pravo na čelo liste

U poslednjem trenutku došlo je do novog obrta: za nosioca liste određen je kardiolog iz Novog Sada Ilija Srdanović, koji je u prethodnoj verziji bio tek na 188. mestu.

Sarah El Sarag je, prema istim informacijama, poslata upravo na poziciju sa koje je Srdanović preko noći „unapređen“ u prvo ime liste.

Tako je još jednom pokazano da kod blokadera nijedan rezultat, raspored niti odluka očigledno nisu konačni. Kandidat sa začelja može za nekoliko sati postati nosilac, dok osoba koja je tog jutra bila prva već do večeri završava na 188. mestu.

U javnosti se sada pojavila navodno kompletna studentska lista, ali je i ona sve samo ne kompletna i konačna. Ako se njen vrh menja brže nego što građani mogu da isprate, opravdano je pitanje ko je, gde i po kojim pravilima donosi odluke.

Bodiroga tek 24, Bakić na 77, Vidić na 101. mestu

Prema objavljenom spisku, iza prvih pet kandidata našla su se i druga poznata imena koja su mesecima figurirala kao zaštitna lica blokaderskog pokreta.

Glumac Tihomir Stanić nalazi se na osmom mestu, Zlatko Kokanović na 17, Dejan Bodiroga na 24, a nekadašnji guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić na 27. mestu.

Jovo Bakić je raspoređen na 77. mesto, bivši fudbaler Nemanja Vidić na 101, dok se Mirko Poledica nalazi tek na 192. mestu.

Ipak, ni ovaj redosled ne može se smatrati konačnim ako se zna da je, prema poslednjim informacijama, Srdanović sa 188. mesta iznenada prebačen na sam vrh liste.

Posle vetiranja Đokića razgovarali o „prekrajanju glasova“

Rasulo oko liste više nije moguće sakriti pričama o jedinstvu. Posle glasanja na kojem je Vladan Đokić, kako se čuje na ranije objavljenom snimku, „realno pao“, u beogradskom kafiću „Cajger“ razgovaralo se o načinima da se on ipak vrati u trku.

Na snimku sa nadzornih kamera čuje se upozorenje da bi poštovanje pravila moglo da izazove „haos“.

„Ako insistiramo na pravilu 50 odsto plus jedan glas, nastaće haos... Ljudi su razočarani... realno je pao, a mi sad prekrajamo glasove“, navodi jedan od učesnika razgovora.

Pominjano je i moguće cepanje pokreta, uz tvrdnju da Đokić mora da ostane na listi ukoliko žele da „prežive izbore“.

„Cepanje je 40–40 odsto... svi se slažemo ovde da rektor mora da bude na listi ako hoćemo da preživimo izbore“, čuje se na snimku.

Razmatrana je čak i mogućnost da Đokić bude predstavljen kao „tehnički kandidat“, kao i uloga pravnog tima u promeni redosleda.

„Onda nema potrebe za pričom, ako će pravni tim da lažira da je Đokić prvi na listi“, jedna je od najozbiljnijih rečenica zabeleženih u razgovoru.

Pokret im se raspada, ali pred kamerama „pobeđuju“

Svesni su da im se pokret cepa na sto delova, da nema saglasnosti ni oko kandidata ni oko pravila, ali su pred kamerama svi sigurni da „pobeđuju“.

Dok javnosti glume jedinstvo, iza zatvorenih vrata traju vetiranja, prekrajanja liste i borba za pozicije. Građani zato moraju da znaju sa kim imaju posla – jer, posle svega što je isplivalo, jasno je da ovde posla nisu čista.

(24.sedam)