I ĆOSIĆU BILO PREVIŠE: Milivojević poredio Vučića sa Hitlerom, voditelj ga prekinuo usred skandaloznog izlaganja

POLITIČKI analitičar Cvjetin Milivojević pokušao je da politiku predsednika Srbije i SNS predstavi kao kopiju nacističke propagande, a njegove paralele bile su toliko neprimerene da ga je čak i Jugoslav Ćosić pozvao da „ispoštuje domaćine“

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Dehumanizacija predsednika Srbije Aleksandra Vučića u delu blokadersko-opozicione javnosti prešla je novu granicu. Ovoga puta ulogu „analitičara“ koji političke protivnike proglašava nacistima preuzeo je Cvjetin Milivojević, poredeći pred kamerama Vučića sa Adolfom Hitlerom, a kampanje Srpske napredne stranke sa propagandom nacističke Nemačke.

Milivojević je u emisiji „3D“ na Insajder televiziji izneo niz istorijskih konstrukcija kojima je pokušao da slogane izbornih lista okupljenih oko Vučića predstavi kao kopije poruka nacističkog režima.

Bez ikakve mere i svesti o težini takvog poređenja, Milivojević je rekao:

– Od tih izbora na kojima je Vučić, protivno zakonu, bio nosilac liste koja se zvala „Aleksandar Vučić – Za našu decu“, „Unseren Kindern die Zukunft durch Adolf Hitler“. To je bukvalni prevod sa nemačkog kampanje nacista iz 1936. godine. Mi smo došli do toga da je sada, do 27. juna, dok Vučić nije ipak odlučio da se ovo zove „Ujedinjena Srbija“, bila kampanja „Deutschland siegt!“ – „Srbija pobeđuje“. Samo je falilo ono „an allen Fronten“. Dakle, mi imamo definitivno, kako je to rekao Rade Radovanović u svom filmu, original falsifikata, zapravo onoga što je radila nacistička propaganda u Nemačkoj – kazao je Milivojević.

Od slogana do poređenja sa Hitlerom

Milivojević se nije zaustavio na izbornim sloganima. Otišao je još dalje, pokušavajući da uspostavi direktnu paralelu između položaja predsednika Srbije i načina na koji je Hitler preuzimao vlast.

– Gospodin Vučić je u novembru, izmenama Zakona o vojsci, postao vrhovni komandant i u miru. Kancelar Hitler je vrhovni komandant postao tek godinu i po dana nakon što je preuzeo svu vlast – poručio je Milivojević.

Dakle, politička kritika, argumenti i rasprava o konkretnim odlukama više nisu bili dovoljni. Milivojević je posegao za najtežim mogućim istorijskim poređenjem, stavljajući predsednika Srbije u isti kontekst sa vođom režima odgovornog za Holokaust, Drugi svetski rat i smrt miliona ljudi.

Čak ga je i Ćosić prekinuo

Koliko je Milivojević prešao granicu pokazala je reakcija Jugoslava Ćosića. Voditelj televizije izrazito kritički nastrojene prema vlasti pokušao je da zaustavi sagovornika i razgovor vrati u koliko-toliko prihvatljive okvire.

– Dobro, hajde, molim vas... Ja vas razumem, ali hajde, molim vas, ispoštujte nas kao domaćine – poručio mu je Ćosić.

Međutim, ni upozorenje voditelja nije bilo dovoljno. Milivojević je nastavio da razvija poređenje, pominjući i način na koji je Hitler vlast potvrđivao „na referendumu“.

Kada čak i Jugoslav Ćosić mora da prekida sagovornika zbog napada na Aleksandra Vučića, jasno je dokle je takvo izlaganje otišlo.

Kada nema programa, ostaju Hitler i nacisti

Ovaj nastup nije izolovan incident, već nastavak prakse u kojoj deo opozicionih analitičara i aktivista predsednika Srbije ne kritikuje zbog konkretnih poteza, već pokušava da ga predstavi kao diktatora, nacistu i neprijatelja sopstvenog naroda.

Takva poređenja nemaju za cilj političku raspravu. Njihova svrha je potpuna dehumanizacija protivnika i stvaranje atmosfere u kojoj je protiv njega sve dozvoljeno.

Pred izbore, umesto programa, ekonomskih mera i odgovora na pitanja građana, ponovo se nude Hitler, nacisti i najprljavije istorijske paralele. Milivojević je ovoga puta otišao toliko daleko da je čak i voditelj Insajdera morao da povuče ručnu i podseti ga da je, ipak, gost u televizijskom studiju, a ne učesnik u takmičenju za najmorbidnije poređenje Aleksandra Vučića.