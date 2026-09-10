BAKIĆ PONOVO „KUVA“ NASILJE: Posle jurnjave po ulicama, sada najavljuje „prženje“ i „flambiranje“ političkih protivnika
PROFESOR Filozofskog fakulteta Jovo Bakić na televiziji N1 ponovo je koristio rečnik „prženja“ i „flambiranja“ političkih protivnika.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je sve učesnike izbora da kampanja protekne mirno i dostojanstveno, a Jovo Bakić je, nepun dan kasnije, na N1 ponovo posegnuo za zapaljivim rečnikom i najavio „visoku temperaturu“, „prženje“ i „flambiranje“ vlasti.
Nije prošao ni dan otkako je predsednik Srbije Aleksandar Vučić raspustio Narodnu skupštinu i raspisao vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar, a iz blokaderskog tabora već su stigle poruke koje sa demokratskim nadmetanjem programa i ideja nemaju mnogo veze.
Dok je predsednik građane i političke učesnike pozvao na mirnu i dostojanstvenu kampanju, međusobno poštovanje i prihvatanje izborne volje naroda, profesor Filozofskog fakulteta Jovo Bakić na televiziji N1 ponovo je koristio rečnik „prženja“ i „flambiranja“ političkih protivnika.
– Od danas kreće visoka temperatura, prženje tih izdinstanih raspadajućih ostataka ovoga režima – i na kraju će biti flambiranje – rekao je Bakić.
Iako je ovu poruku upakovao u kulinarsku metaforu, teško je zanemariti ono što takav rečnik znači u već duboko podeljenom društvu i na samom početku predizborne kampanje. Posebno kada dolazi od čoveka koji je i ranije političke protivnike slao na ulice da budu „jureni“.
Od „jurnjave po ulicama“ do „flambiranja“
Ovo nije prvi put da Bakić govori jezikom obračuna.
U javnosti je ostao upamćen po izjavi o „jurenju“ predstavnika vlasti po ulicama. Tu formulaciju nije napustio ni kasnije, već ju je predstavljao kao pravo građana, tvrdeći da je „juriti po ulici naopaku vlast ključni prerogativ narodnog suvereniteta“.
Bakić je svojevremeno tvrdio da je njegov intervju zloupotrebljen i da njegove reči nisu predstavljene u odgovarajućem kontekstu. Međutim, nastavio je da koristi istu sliku „jurnjave“, pa je teško govoriti o slučajnom lapsusu ili jednoj nespretno izgovorenoj rečenici.
Sada je taj političko-kulinarski rečnik dobio novu temperaturu: posle „dinstanja“ dolaze „prženje“ i konačno „flambiranje“.
Kada univerzitetski profesor političke protivnike opisuje kao „raspadajuće ostatke“ koje treba izložiti visokoj temperaturi, pitanje više nije samo šta je hteo da kaže, već kakvu atmosferu pokušava da stvori pred izbore.
Kampanja tek počela, a već se podiže temperatura
Posebno je zabrinjavajuće što je ovakva poruka izrečena neposredno nakon raspisivanja izbora. Građani bi 25. oktobra trebalo da odlučuju glasanjem, a ne da slušaju najave ulične jurnjave, prženja ili bilo kakvog „flambiranja“ onih sa kojima se politički ne slažu.
Bakić nije nepoznat javnosti niti je reč o anonimnom korisniku društvenih mreža. Reč je o profesoru univerziteta i redovnom gostu medija koji podržavaju blokade, zbog čega njegove reči imaju dodatnu težinu.
Televizija N1 čak je podsetila da je Bakić po takvim kulinarskim poređenjima postao prepoznatljiv tokom blokaderskih protesta. Umesto da se zapaljivi rečnik problematizuje, on se tako praktično predstavlja kao njegov zaštitni znak.
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(24 sedam)
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