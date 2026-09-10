Bodiroga, jel bi Srbiju vodio kao Hleb?
NOVA uzdanica blokadera, košarkaš Dejan Bodiroga, ne sreće se prvi put blisko sa politikom.
Ako se izuzmu koketiranja sa Tadićem i znatno kasnije Savom Manojlovićem kojeg se odrekao preko noći, veoma je zanimljiv zaboravljen slučaj iz novembra 2003. godine.
Naime, tada je zahvaljujući prijateljsko-koruptivnim vezama sa DSS-om Bodiroga postao suvlasnik renomiranog novosadskog preduzeća Hleb sa dugom tradicijom.
Ta vest bombastično je odjeknula u javnosti, a sam Bodiroga je uz širok osmeh najavljivao investicije, proširenje kapaciteta i modernizaciju u svakom smislu.
Epilog? Blokaderski adut broj jedan je za svega par meseci uspeo da od firme koja je mesila 45 hiljada vekni dnevno i snabdevala bolnice, škole, restorane, da napravi propalo i oronulo preduzeće bez prometa, gde plate kasne, a otkazi se dele.
Muka je trajala godinama, dok se kroz stečaj nije stiglo i do konačne likvidacije 2018. godine.
Postavlja se pitanje da li bi Bodiroga vodio Srbiju kao što je i Hleb?
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