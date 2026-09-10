PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić učestvuje na Međunarodnom samitu o svemiru u Parizu. Vučić se na samitu sastao i razgovarao sa brojnim svetskim zvaničnicima.

Foto: Instagram/buducnostsrbijeav

Vučić se obratio na sesiji „Budući svemir za svet koji se brzo menja“

Predsednik Vučić u obraćanju na sesiji „Budući svemir za svet koji se brzo menja“ istakao je da Srbija želi svoje mesto u ovoj oblasti.

- Svemir ne pripada samo velikim zemljama, niti samo najveće države mogu da imaju korist od razvoja ovog sektora. Srbija želi svoje mesto u ovoj oblasti i dublje praktično uključivanje u evropski svemirski ekosistem, kroz saradnju sa Francuskom, a vremenom i strukturisan odnos sa Evropskom svemirskom agencijom. Evropa želi da bude snažan svemirski centar između Sjedinjenih Američkih Država i Kine, a kao manja zemlja spremni smo da damo svoj doprinos većim evropskim državama. Moramo više da učimo, obrazujemo naše ljude i ozbiljno ulažemo u ovu oblast. Ovaj samit bio je izuzetno koristan za Srbiju i verujem da možemo da preuzmemo važniju ulogu u evropskom svemirskom sektoru. Zahvalan predsedniku Emanuelu Makronu na pozivu i velikom gostoprimstvu u Parizu - poručio je Vučić.

Razgovor sa predsednikom Finske

Predsednik je razgovarao sa predsednikom Finske Aleksandrom Stubom.

- Kada se i o ozbiljnim temama razgovara uz osmeh. Uvek dobar i otvoren razgovor sa predsednikom Finske Aleksandrom Stubom - ističe predsednik Vučić.

Vučić sa predsednikom Vijetnama

Predsednik Vučić sastao se sa predsednikom Socijalističke Republike Vijetnam To Lamom.

- Dobar razgovor sa predsednikom Vijetnama To Lamom o odnosima naših zemalja i konkretnim mogućnostima za veće prisustvo srpskih i vijetnamskih kompanija na tržištima dve zemlje, veću trgovinsku razmenu i saradnju u oblastima u kojima možemo da postignemo mnogo više. Razgovarali smo i o njegovoj poseti Srbiji, koja bi bila prilika da nastavimo razgovore o konkretnim pitanjima i otvorimo nove mogućnosti za saradnju - objavio je Vučić na Instagramu.

"Razgovaramo o budućnosti svemirskog sektora"

Predsednik Vučić oglasio se na svom Instagram nalogu i istakao da Srbija želi da uči od najboljih.

Foto: Printskrin Instagram/buducnostsrbijeav

- U Parizu danas razgovaramo o budućnosti svemirskog sektora koji postaje sve važniji za ekonomiju, bezbednost, tehnološki razvoj i ukupnu konkurentnost država. Promene kojima danas svedočimo u značajnoj meri odrediće odnose snaga i pravce razvoja u decenijama pred nama. Ovaj samit je važan za Srbiju jer želimo da učimo od najboljih, razgovaramo sa vodećim svetskim kompanijama i vidimo šta možemo zajedno da uradimo. To su teme kojima u prošlosti nismo posvećivali dovoljno pažnje, a danas imaju sve veći značaj za poljoprivredu, praćenje klimatskih promena, odbrambenu industriju i zaštitu od elementarnih nepogoda - objavio je predsednik na Instagramu.



"Veoma važan samit"

- Danas je ovaj samit veoma važan, naravno, on se dešava u eri globalnih političkih izazova i rekao bih međusobnih trvenja. I tu je sad borba, s jedne strane između Amerikanaca i Kineza, ali s druge strane i između Evropljana i svih drugih, jer i Evropljani žele da zauzmu svoj prostor. I verujem da je to i za nas veoma važno - rekao je Vučić novinarima na dolasku.

Napomenuo je da ne možemo da se takmičimo u lansiranjima i u svemu drugom sa velikim zemljama.

- Ali, možemo da imamo svoje male satelite, možemo da imamo senzore, možemo da radimo sve što je važno po pitanju poljoprivrede, klimatskih promena. Osim poljoprivrede i klimatskih promena, imate odbrambenu industriju, imate elementarne nepogode i mogućnost da ih sprečavate i sagledavate. Mislim da su to stvari od izuzetnog značaja, kojima nismo posvećivali veliku pažnju u prošlosti. Tu smo i da naučimo, da vidimo, da razgovaramo sa najboljim svetskim kompanijama i da vidimo šta je to što zajednički možemo da uradimo - istakao je Vučić.

Samit okuplja 120 delegacija

Samit, koji se održava na inicijativu predsednika Francuske Emanuela Makrona, okuplja 120 stranih delegacija, uključujući šefove država i vlada iz celog sveta, predstavnike međunarodnih i regionalnih organizacija, članove parlamenata, naučnike, vojske, astronaute i donosioce odluka iz privatnog sektora, civilnog društva, lokalnih zajednica i razvojnih banaka.

Samit će otvoriti Makron, a zatim je predviđeno da se učesnicima obrati predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

Predsednik Vučić obratiće se učesnicima plenarne sesije Samita na temu "Budući svemir za svet koji se brzo menja".

Učesnici te sesije biće, kako je najavljeno, između ostalih, predsednik Vijetnama To Lam, predsednik vlade Luksemburga Luk Friden i premijer Bugarske Rumen Radev.

Prvi Međunarodni samit o svemiru predstavlja priliku za otvaranje dijaloga o bezbednosti, održivom upravljanju, svemirskoj ekonomiji i naučnim istraživanjima, ali i da se pronađu odgovori na izazove našeg vremena za svemirski sektor.

Samit ima za cilj da promoviše otvoren i direktan dijalog, kao i perspektive i puteve za rad i akciju kroz razgovore na visokom nivou, saopštenja i radionice.

Vučić prisustvovao svečanoj večeri

Vučić je sinoć stigao u Jelisejsku palatu gde je prisustvovao svečanoj večeri koju je Makron organizovao u čast šefova država i vlada učesnika Međunarodnog samita o svemiru, a nakon toga se sastao sa francuskim predsednikom.

Posle sastanka sa Makronom u Jelisejskoj palati, Vučić je na Instagram nalogu istakao da je sa njim imao odličan razgovor o daljem jačanju strateškog partnerstva dve zemlje, našem evropskom putu, ekonomiji, investicijama i važnim zajedničkim projektima.