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uživoDRUGE BILATERALE SU TRAJALE 15 MINUTA, MOJA SAT I 20: Vučić se obraća iz Pariza, otkrio kakvi veliki projekti očekuju Francusku i Srbiju

Novosti online

10. 09. 2026. u 00:04 >> 00:15

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se javnosti iz Pariza.

ДРУГЕ БИЛАТЕРАЛЕ СУ ТРАЈАЛЕ 15 МИНУТА, МОЈА САТ И 20: Вучић се обраћа из Париза, открио какви велики пројекти очекују Француску и Србију

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Vučić govori nakon večere koju je za šefove država i vlada Međunarodnog samita o svemiru organizovao predsednik Francuske Emanuel Makron.

 - Razgovarali o bilateralnim odnosima, učvrstili partnerstvo, dogovorili dalju saradnju o svim sferama društvenog života. Razgovarali o evropskom putu Srbije, o svim problemima, o dijalogu sa Prištinom. 

 - Radimo Kopernikus, Artemis, imamo sporazume sa Evropljanima. Radimo sa Kinezima i Rusima. Amerikanci su broj jedan, Kinezi su drugi. Imamo odlične odnose sa Francuskom, koja je ne samo važna, rekao bih, jedan od najvažnihih činilaca u svetu. Zahvalan sam predsedniku Makronu na tome. Video sam i naučio večeras mnogo drugih stvari koje ću umeti da upotrebim u budućnosti. Da vidimo kako ćemo da koristimo satelite, kako će Francuzi da povećavaju domet svojih raketa... dobra je vest da smo ovde. Bile su sve svetske kompanije, ne računajući Ilona Maska ili nekih drugih iz SAD - istako je Vučić.

 - Druge bilaterale su trajale 15 minuta, moja sat i 20. Išli smo da pozdravimo Brižit. Mislim da nas očekuju velike stvari u budućnosti, velika saradnja Francuske i Srbije - istakao je Vučić.

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 - Ja našim političkim protivnicima želim sve najvolje, stručnost i znanje je moć. Ne želim da verujem da će da kandiuju nestručne kadrove. Verujem da ćemo čuti njihove programe i planove, jer dosad nismo čuli. Po pitanju generala Mladića, o odnosu prema Kini, hoćete li uvoditi sanckije Rusiji - istakao je predsednik.

 - Ne delim ljude po školi, već po sposobnostima, nivo suštinskog obrazovanja je mnogo niži od formalnog - kaže predsednik.

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