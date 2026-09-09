Politika

MACUT: Očekujem fer kampanju za izbore i da budu održani u demokratskoj atmosferi

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

09. 09. 2026. u 20:16

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PREDSEDNIK Vlade Srbije u tehničkom mandatu prof. dr Đuro Macut izjavio je večeras da očekuje fer i snažnu predstojeću kampanju za parlamentarne izbore i da izbori 25. oktobra budu održani u demokratskoj i mirnoj atmosferi.

МАЦУТ: Очекујем фер кампању за изборе и да буду одржани у демократској атмосфери

Foto: Tanjug/Rade Prelić

On je to rekao na otvaranju drugog izdanja konferencije BELTALKS, koja se danas i sutra održava u Beogradu.

-Naša zemlja se prošle godine u ovo doba suočavala sa mnogobrojnim izazovima, ali je država uspela da prevaziđe probleme sa univerzitetima, naš obrazovni sistem tamo je gde treba da bude, a tenzije u društvu su smanjene, rekao je Macut.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je danas Ukaz o raspuštanju Skupštine Srbije i odluku o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora, koji će biti održani 25. oktobra.

Tanjug

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