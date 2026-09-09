RASPAD BLOKADERSKOG JEDINSTVA: Štimac vulgarno napao Ješića zbog saveza sa Đilasom i Ponošem

OSLUKA Građanskog pokreta "Solidarnost" da na parlamentarne izbore izađe zajedno sa Strankom slobode i pravde i strankom Srbija centar - SRCE izazvala je novi sukob unutar blokadersko-opozicionog tabora.

Foto: Printskrin

Sukobi među blokaderima dodatno su zaoštreni nakon odluke pokreta Gorana Ješića da na predstojećim parlamentarnim izborima nastupi na zajedničkoj listi sa strankama Dragana Đilasa i Zdravka Ponoša.

Na vest o formiranju ovog saveza burno je reagovao nekadašnji košarkaš i jedan od istaknutijih učesnika blokada Vladimir Štimac. On je na društvenoj mreži Iks objavio krajnje vulgarnu poruku upućenu Ješiću.

Štimčev istup samo je dodatno ogolio razmere netrpeljivosti među ljudima koji su mesecima pokušavali da nastupaju pod zajedničkom blokaderskom zastavom. Čim su na dnevni red došli izbori, koalicije i raspodela mesta na listama, privid njihovog jedinstva počeo je da se raspada pred očima javnosti.

Foto: Printskrin

Stare uvrede, novi obračun

Ovo nije prvi javni sukob Štimca i Ješića. Ješić je ranije blokirao nekadašnjeg košarkaša na Iksu, dok ga je Štimac nazivao "Nenadom Čankom sa Ali Ekspresa".

Najnoviji obračun, međutim, dolazi u politički mnogo osetljivijem trenutku – neposredno pred parlamentarne izbore i nakon odluke "Solidarnosti" da se otvoreno svrsta uz Đilasov SSP i Ponoševo SRCE.

Dok Ješićev pokret najavljuje zajednički izborni nastup sa ovim strankama, deo blokaderskog tabora očigledno nema nameru da takvu odluku prihvati bez otpora.

Pukla priča o jedinstvu

Građani Srbije sada mogu jasno da vide kako se, čim su izbori i moguće funkcije došli u prvi plan, javno raspada priča o navodnom jedinstvu blokadera i opozicije.

Umesto programa, konkretnih rešenja i političkih ideja, javnosti se ponovo nude međusobne optužbe, lični obračuni i vulgarne uvrede.

Mesecima su pokušavali da ostave utisak da ih povezuje zajednički cilj, ali je bilo dovoljno da počnu pregovori o koalicijama i izbornim listama pa da na površinu isplivaju stare netrpeljivosti i borba za politički uticaj.

Kako se izbori približavaju, očigledno je da sukobi u blokadersko-opozicionom taboru tek počinju.

(24 sedam)