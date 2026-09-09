POZVALI NA "MASOVNO"OKUPLJANJE, A DOŠLO IH SVEGA 200: Potpuni debakl blokadera na ulicama Beograda (FOTO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se danas naciji povodom raspuštanja Narodne skupštine i raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora koji će biti održani 25. oktobra. Govoreći o periodu koji je iza Srbije, Vučić je istakao da su prethodne godine bile ispunjene brojnim izazovima, kao i da je Srbija uspela da očuva mir i nastavi ekonomski napredak.