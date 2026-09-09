Politika

POZVALI NA "MASOVNO"OKUPLJANJE, A DOŠLO IH SVEGA 200: Potpuni debakl blokadera na ulicama Beograda (FOTO)

В.Н.

09. 09. 2026. u 12:59

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DOK predsednik Vučić raspisuje izbore, blokaderi se okupili na svega dve lokacije u Beogradu – oko 150 ljudi bilo je kod Pravnog fakulteta, a još 50 na Avijatičarskom trgu.

ПОЗВАЛИ НА МАСОВНООКУПЉАЊЕ, А ДОШЛО ИХ СВЕГА 200: Потпуни дебакл блокадера на улицама Београда (ФОТО)

FOTO: Novosti

Na ostalim najavljenim lokacijama nije bilo okupljenih.

Danas je blokaderski pokret pozvao na masovno okupljanje na ulicama dok predsednik Vućić bude raspisivao izbore.

FOTO: Novosti

 

BEOGRAD - aktuelni presek stanja na lokacijama koje se pokrivaju operativno, kao i posredstvom:

1. PRAVNI FAKULTET: Okupljeno je oko 150 blokadera. Saobraćaj je blokiran.

2. REKTORAT UNIVERZITETA U BEOGRADU: Nema okupljenih blokadera. Nema blokade saobraćaja.

3. LONDON/MASARIKOVA: Nema okupljenih blokadera. Nema blokade saobraćaja.

4. AVIJATIČARSKI TRG: Okupljeno je oko 50 blokadera. Saobraćaj je blokiran.

Ukupno je prisutno oko 200 blokadera.

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