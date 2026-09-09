Politika

VUČIĆ GRAĐANIMA SAOPŠTIO DVE VAŽNE ODLUKE: Raspuštam Narodnu skupštinu i raspisujem izbore za narodne poslanike za 25. oktobar

В. Н.

09. 09. 2026. u 12:15

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić potpisao ukaz o raspisivanju Narodne skupštine i odluku o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora.

ВУЧИЋ ГРАЂАНИМА САОПШТИО ДВЕ ВАЖНЕ ОДЛУКЕ: Распуштам Народну скупштину и расписујем изборе за народне посланике за 25. октобар

FOTO: Novosti

U ukazu se navodi da raspušta Skupštinu Srbije izabranu 17. decembra 2023. godine. On je odluku doneo na osnovu obrazloženog pedloga Vlade Srbije od 7. septembra.

- Na obrazloženi predlog Vlade, donosim ukaz o raspuštanju Narodne skupštine, raspuštam Narodnu skuptinu. Ukaz stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom glasniku. Donosim odluku o raspisivanju izbora za narodne poslanike, raspisujem izbore za 25. oktobar. Svim građanima želim dobro zdravlje, demokratsku i uspešnu kampanju - kazao je predsednik.

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