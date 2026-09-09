VUČIĆ GRAĐANIMA SAOPŠTIO DVE VAŽNE ODLUKE: Raspuštam Narodnu skupštinu i raspisujem izbore za narodne poslanike za 25. oktobar
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić potpisao ukaz o raspisivanju Narodne skupštine i odluku o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora.
U ukazu se navodi da raspušta Skupštinu Srbije izabranu 17. decembra 2023. godine. On je odluku doneo na osnovu obrazloženog pedloga Vlade Srbije od 7. septembra.
- Na obrazloženi predlog Vlade, donosim ukaz o raspuštanju Narodne skupštine, raspuštam Narodnu skuptinu. Ukaz stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom glasniku. Donosim odluku o raspisivanju izbora za narodne poslanike, raspisujem izbore za 25. oktobar. Svim građanima želim dobro zdravlje, demokratsku i uspešnu kampanju - kazao je predsednik.
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