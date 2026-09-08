Politika

VUČIĆ NAJAVIO: Ukaz o raspuštanju Skupštine Srbije sutra u 12 časova, izbori 25. oktobra

В. Н.

08. 09. 2026. u 19:42

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PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, gostuje u Dnevniku RTS gde je govorio o svim aktuelnim temama.

ВУЧИЋ НАЈАВИО: Указ о распуштању Скупштине Србије сутра у 12 часова, избори 25. октобра

Foto: Printskrin RTS

Najavio je ukaz o raspuštanju Narodne skupštine Republike Srbije, a i odluku o raspisivanju izbora.

- Saopštiću te odluke sutra, tačno u 12 sati. Izbori će biti održani 25. oktobra - najavio je on.

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