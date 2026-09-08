VUČIĆ NAJAVIO: Ukaz o raspuštanju Skupštine Srbije sutra u 12 časova, izbori 25. oktobra
PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, gostuje u Dnevniku RTS gde je govorio o svim aktuelnim temama.
Najavio je ukaz o raspuštanju Narodne skupštine Republike Srbije, a i odluku o raspisivanju izbora.
- Saopštiću te odluke sutra, tačno u 12 sati. Izbori će biti održani 25. oktobra - najavio je on.
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